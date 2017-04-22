22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Almanya iltica için referandumu bekliyormuş

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15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan yüzlerce kişinin dosyasının, referandum sonrası karara bağlanacağı iddia edildi.
Almanya iltica için referandumu bekliyormuş
Almanya iltica için referandumu bekliyormuş Almanya iltica için referandumu bekliyormuş Almanya iltica için referandumu bekliyormuş

Almanya’da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisi, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan ancak haklarında karar çıkmayan yüzlerce kişinin başvurularının referandum sonrasında değerlendirilmeye alınacağını yazdı. Dergiye göre Almanya’ya iltica etmek isteyenler arasında, Türkiye’de siyasi takibata uğrayan hâkimler de bulunuyor.

Der Spiegel’in Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nden (BAMF) aldığı bilgilere göre, 16 Nisan’daki referanduma kadar, Türkiye’den yapılan yüzlerce iltica başvurusu hakkında karar verilmemişti. Ancak haberde, başvurular hakkındaki ilk kararların yakında alınacağı iddia edildi.

''KABUL SAYISI ARTACAK''

Habere göre, 2016 ve 2017’de yaklaşık 7 bin Türk Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Ancak geçen yıl Türkiye’den yapılan iltica başvurularının yüzde 10’dan azı kabul edildi. Der Spiegel’in Göç ve Mülteciler Dairesi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, önümüzdeki dönemde iltica başvurusu kabul edilen Türklerin sayısının artacağı, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi halinde bu sayının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

''HÂKİMLER AİHM’E GİDECEK''

Dergi, Almanya’ya iltica etmek isteyenler arasında Türkiye’de siyasi takibata uğrayan hâkimlerin de bulunduğunu yazdı. İki hâkimin yaşadıklarına yer verilen habere göre, söz konusu yargıçlar Türk hükümetinin darbe girişiminde sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğunu reddediyor. Haberde, söz konusu hâkimlerin kendilerine yönelik suçlamayı hâlâ bilmediği iddia ediliyor. Darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılan yargıç ve savcılar arasında bulunan hâkimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyor.

DW

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