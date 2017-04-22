22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum

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Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum
Ünlü türkücü Alişan, yeni single çalışmasının ve yeni evinin heyecanını taşıdığı şu günlerde, ilk kez hayatında biri olduğunu açıkladı.
Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum

Kırk yaşına kadar ailesiyle yaşayan ünlü türkücü Alişan, kendi evine çıktıktan sonra bulaşık makinesini açmayı öğrendiğini itiraf etti. Yalnız yaşamanın her zaman güzel olmadığını vurgulayan Alişan, yine de 'Bu yaşıma kadar yapmalıymışım' diyerek, yeni evine alışmaya çalıştığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içerisinde evlenme sözü veren Alişan, sözünü tuttuğunu da şu sözlerle anlattı: 

"Hayatımda biri var. Belki, tanıyanlar da vardır. Biz birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Bu aşamayı geçersek, hemen evlenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü yarı yarıya tuttum. Nisan ayında evlenmem gerekiyordu ama en azından birini buldum. Sözümün yarısını tutmuş oldum. En büyük hayalim düğünüme Cumhurbaşkanımız'ın da gelmesi." 

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