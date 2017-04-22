22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin

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Sahipleri yurtdışında olduğu için uzun süredir şubeden işlem yapılmayan ve fotoğraflı kimlik kaydı bankada bulunmayan 20 hesaptan 5 milyon lira çeken çete üyeleri suçüstü yakalandı.
Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin
Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin Kritik uyarı! Banka hesabınızı kontrol edin

İstanbul ve Ankara'da "uyuyan hesap" vurgunu gerçekleştiren çete çökertildi. Genel müdürlükte çalışan çete üyesi bankacı Sadık D. (40) uzun süredir işlem görmeyen ve içinde yüklü miktarda para bulunan "uyuyan hesap" bilgilerini dolandırıcılık çetesine verdi. Çete, sahte kimlikle 13 kişiye ait 5 milyon liralık 20 uyuyan hesabı 10 günde boşalttı. Bankacı da dahil 5 dolandırıcı yakalandı ve tutuklandı. İstanbul Mali Polisi'nin tespitlerine göre bir bankanın Ankara'da bulunan genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., sahipleri yurt dışında olan hesapların bilgilerini alıp irtibat kurduğu suç ortaklarına aktardı.

GÜNCELLEME ŞART!

Sadık D., eski oldukları için gerçek hesap sahiplerinin fotoğraflarının banka sistemine taratılmadığı güncellenmemiş hesapları seçti. Dolandırıcılar, gerçek hesap sahiplerinin bilgileri ile kendi fotoğraflarını kullanarak sahte kimlikler hazırladı. İddialara göre; hesap sahiplerinin yerlerine geçen iki dolandırıcı Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Güngören, Kartal, Pendik başta olmak üzere farklı ilçelerdeki banka şubelerine giderek sahte kimliklerle hedefteki mağdurların banka hesaplarını boşalttı. Diğer iki dolandırıcı ise para çekme işlemleri sırasında banka şubelerinin dışında gözcülük yaptı. 24 Mart ile 14 Nisan arasında 13 kişiye ait 20 farklı banka hesabını boşaltan dolandırıcılar Aziz K. (58) ve Raşit Ö. (50), Görkem K. (32) ve Kadir T. (36) Fatih Topkapı'da bir banka şubesinde suçüstü yakalandı. Bankacı Sadık D. de Ankara'da gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Benzer banka hesaplarına yönelik detaylı inceleme sürüyor. Şüpheliler tutuklandı.

SABAH

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