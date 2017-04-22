22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü!

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Referandumdan ‘evet’ çıkmasıyla Türkiye’nin şaha kalkacağına inanan yabancılar, Türk varlıklarına akın etti.
Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü!
Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü! Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü! Borsa İstanbul Gezi provokasyonu öncesine döndü!

BIST 100 endeksi, Gezi provokasyonunun yaşandığı Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak önemli bir eşiği geçmiş oldu. Faizler kasımdan bu yana en düşük seviyesine indi. Uzmanlar ve yatırımcılar borsanın adım adım 100 bin seviyesine ulaşacağına işaret ediyor

Referandumdan 'evet' kararının çıkmasının ardından Türkiye piyasalarında tam anlamıyla bahar havası yaşanıyor. Yeni Türkiye ile koalisyon dönemlerinin tamamen kapanmış olması, yakalanacak istikrar ve reformlarla ekonominin hızla atağa kalkacak olması yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına akın etmesine neden oluyor.

BORSA 'GEZİ' ÖNCESİ SEVİYESİNE DÖNDÜ!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ocak ayında başlayan ralli ile 92.424 puana çıkarak 2013 yılının mayıs ayındaki Gezi olayları öncesinde gördüğü tarihi zirvesine yaklaştı.

BIST 100 endeksi, 2013 yılının mayıs ayında 93.398,33 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, Gezi olayları ile başlayan satıcılı seyrini uzun bir süre devam ettirmiş, bugüne kadar da 92.000 seviyelerini 5 kez test etse de bu seviyeleri aşamamıştı

TARİHİ ZİRVEYE ADIM ADIM

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselerek bu yıl dünyanın en hızlı artan borsası Borsa İstanbul, tarihi zirvesine iyice yaklaştı. Dün 92.909 puanla 47 ayın zirvesini gören BIST 100 Endeksi günü yüzde 0.42 artışla 92.427 puandan tamamladı. Borsa İstanbul, 93.398 puanla tarihi zirvesini ve 93.178 puanla da kapanış rekorunu 22 Mayıs 2013 tarihinde görmüştü.

DOLAR, FAİZ DÜŞÜŞTE

Yeni Türkiye coşkusu sadece hisse senedi piyasasında yaşanmıyor. Döviz ve tahvil piyasalarında da yoğun alımlar etkisini sürdürüyor. Referandum öncesinde 3.73 TL'ye çıkan dolar, 3.64 TL seviyelerinden işlem görüyor.

10 YILLIK FAİZLER EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi ise yüzde 10.67'ye inerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar "Yakın vadede Türk Lirası'nda artışın devam etmesini bekliyoruz. Referandumun ardından geciken hareketi son bir-iki gündür görüyoruz" dedi.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte TL varlıklara girişler oluyor. Bununla birlikte yabancıların ilgisinin referandum sonrasında da devam ettiğini izliyoruz ve özellikle TL için alım yönünde raporlar görüyoruz. BIST 100 endeksinin 91.600 seviyesi üzerinde tutunması durumunda 93.398 zirvesi test edilebilir veya yeni rekor seviyeler görülebilir.

TÜRKİYE BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYOR

Türk Lirası hâlâ reel efektif kur oranı itibarıyla ucuz. Türkiye hâlâ çift haneli kazanç sunuyor. Gelişen piyasalara bakıldığında bu nadir görülen bir durum. Referandum belirsizliğinin atlatılmış olması piyasalar açısından önemli.

TÜRK LİRASI'NDA DEĞER ARTIŞI SÜRER

Referandum gibi kilit önemdeki bir sürecin geride bırakıldığını vurgulayan uzmanlar Türk Lirası'nın halen ucuz seviyede konumlanmış durumda olduğuna ve önümüzdeki üç ay içerisinde Türk Lirası'nın yüzde 3-4 değer kazanabileceğine inanıyor.

DOLAR 3.50 TL'NİN ALTINA İNER

Merkezi Londra'da bulunan Oxford Economics'in kıdemli ekonomisti Nafez Zouk, "Türk Lirası'nda değer artışı sürebilir. Hükümetin ekonomik reformlar konusunda kararlılığı doları 3.50 TL'nin altına iter" dedi.

SABAH

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