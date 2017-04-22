Ahmet Hakan’dan Akşener yorumu! ‘FETÖ’cü olmakla suçlanıyor ama’deyip..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün köşesinde MHP'den ihraç edilen ve hayır cephesinde yer alan Meral Akşener'in başkan adayı olma ihtimalini değerlendirdi. Hakan, Şener'in avantajlarını ve dezavantajlarını tek tek sıraladı.

Gazeteci Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesin'deki köşesinde Meral Akşener'in olası bir başkan adaylığı durumunda oy alıp alamayacağını sorguladı.

28 Şubat sürecinde darbeci generallere koyduğu postayla akıllara kazınan Meral Akşener 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü olmakla suçlandı.

MHP Genel Başkanlığına adaylığına koyan Akşener MHP'den ihraç edildi. Referandumda hayır cephesinde yer alan Akşener'in olası bir başkan adaylığı durumunda avantajlarını ve dezavantajlarını Ahmet Hakan köşesinde tek tek yazdı. Ahmet Hakan'a göre Meral Akşener'in avantajları ve dezavantajları neler? İşte yazısı...



AVANTAJLARI:

Muhafazakârlık desen... Var, fazlasıyla var.

Darbe karşıtlığı desen... 28 Şubat’ın kahramanlarındandı.

Yiğitlik desen... 28 Şubat’ın eli silahlı generallerine koyduğu posta hâlâ hafızalarda.

Halkla büyülü ilişki desen... Çok fazla olmamak kaydıyla var.

Oy alma potansiyeli desen... Milliyetçiden de laikten de muhafazakârdan da Kürt’ten de oy alabilir.

DEZAVANTAJLARI:

Tutar mı tutmaz mı bilinmez ama FETÖ’cü olmakla suçlanıyor.

Partiden atılması mağduriyet sayılır ama hapiste yatmışlığı yok.

Tek başına bir anlam ifade edebilir ama şöyle güçlü bir ekibi yok.

Yiğit bir tarafı var ama Tayyip Erdoğan’la baş edip edemeyeceği şüpheli.

Kadın olması benim açımdan pek makbul ama bizim ahali oy verir mi, bilemiyorum.