22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili şok sözler!

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç ve Suat Kılıç'la ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Metiner ''onların artık gönül dünyamızda yerleri yok'' dedi.
Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili şok sözler!
Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili şok sözler! Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili şok sözler! Metiner'den Arınç ve Kılıç'la ilgili şok sözler!

Kayseri’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olacağını anlatarak Bülent Arınç ve Suat Kılıç'a sert sözlerle yüklendi.

Metiner, “Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı. Bu isimler konusunda bilgi sahibi değilim. Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur” dedi.

AK PARTİ'NİN İÇİNDEKİ FETÖ'CÜLER TEMİZLENECEK

Metiner, AK Parti içindeki FETÖ’cü unsurları da temizleyeceklerini ileri sürdü. Metiner, “Biz Ak Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın Ak Partinin içinde de FETÖ´cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

O İSİMLERİN GÖNÜL DÜNYAMIZDA YERİ YOK’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in, bir süre önce “Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı” iddiasını da değerlendiren Metiner, “Kişisel olarak benim için Bülent Arınç'ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur” diye konuştu.

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