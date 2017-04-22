22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türk vatandaşları için belirli kategorilerde vize işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, "Dışişleri'ne gelirsek, vize konusu gündeme geldi. Biz de Rus tarafının, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile çalışan iş adamları için vize formalitelerini kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söyledik" dedi. 

'HAVAYOLU MÜRETTEBATI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Türk kamyon şoförleri için vize işlemlerini kolaylaştırmanın önemli bir konu olduğunu belirten Meşkov, Türk havayolu şirketlerinin mürettebatı için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına dair yapılan görüşmelerdeyse son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Rusya, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Türk vatandaşlarının Rusya'ya vizesiz seyahat uygulamasını askıya almıştı.

Türkiye ise Rusya vatandaşları için vize serbestisini iptal etmemişti.

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