23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Almanya'dan AB'ye Türkiye uyarısı

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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelere son verilmesine karşı olduğunu söyledi. Gabriel, Türkiye ile diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu vurguladı.
Almanya'dan AB'ye Türkiye uyarısı
Almanya'dan AB'ye Türkiye uyarısı Almanya'dan AB'ye Türkiye uyarısı Almanya'dan AB'ye Türkiye uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rheinische Post gazetesine Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelere son verilmesine karşı olduğunu ifade etti.

''DİYALOĞA DEVAM ETMELİYİZ''

Alınacak "yanlış kararlar” konusunda uyarıda bulunan Gabriel, Türkiye ile cezaevinde bulunan gazeteci Deniz Yücel'den AB ile ilişkilere, Suriye sorununa kadar farklı konularda diyaloğu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de yapılan tarihi halk oylamasının ardından, karşılıklı olarak diyolağa devam etmenin yollarını aramak gerektiğine işaret etti.

''SESSİZ KALMAYACAĞIZ''

Türkiye'deki duruma ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunmak istediklerini kaydeden Gabriel, "Ancak  Avrupa'dan daha da uzaklaşma konusundaki kararı Türkiye'nin vereceğini” belirtti. Almanya Bakan, "Türkiye'de son aylarda yaşanan gelişmeler konusundaki kaygılarına ilişkin olarak da sessiz kalmayacaklarını” vurgulayarak, "milletvekillerinin, muhaliflerin, gazetecilerin tutuklanmasının demokratik standartlara hiçbir şekilde uymadığını'' iddia etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'de sivil toplumu güçlendirmek için destek sağlayacaklarını da söyledi. Gabriel, bu alandaki çalışmalara ilişkin olarak, "gazeteciler arasında değişim programları düzenlediklerini, ülkede özellikle medyanın ve bağımsız haberciliğin desteklenmesi için projeler yürüttüklerini” belirtti.

''Burs programları ile bilim insanlarını desteklediklerini” sözlerine ekleyen Gabriel, gençler arası değişim programları için de mali desteği artıracaklarını söyledi.

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