Sonucu hazmedemeyen biri daha var!

Genişletilmiş 9'uncu Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Bartın'ın Amasra İlçesi'nde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK'nın 'mühürsüz oy' kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, "Hiçbir dayanağı yok ve hayatımda böyle karar görmedim ve duymadım. YSK’nın, Türkçe okuma yazma bilen herkesin anladığı bir şeyi nasıl anlamadığına hayretler ediyorum. Anayasa’nın 101’inci maddesinin 1’inci paragrafının 3’üncü bendi, ‘Arkası mühürsüz oy pusulaları geçersizdir.’ diyor. Yani bunun böyle olmadığını iddia edebilmek için, başka türlü anlayabilecek ve anlatabilecek gerekçeleri üretmek için hakikaten o kadar çok okumak lazım. Herhangi bir okul bitirmemiş birisi bile bunun ne anlama geldiğini anlar. ‘Arkası mühürsüz oy pusulası geçersizdir.’ YSK’nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil. Bunlar yanlış ve kabul edilemez" dedi.