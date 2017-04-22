Zabıtaya kızıp tezgahını yaktı!

Diyarbakır'da seyyar tezgahında sıkma meyve suyu satan Cihat Osman, zabıtanın kendisini yerinden kaldırdığını iddia ederek tezgahı ateşe verdi.

Olay, Merkez Yenişehir İlçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Seyyar satıcı Cihat Osman, zabıtaların kendisini yerinden kaldırdığını öne sürerek portakal dolu el arabasını sokağın ortasına getirdi. Osman, daha sonra da seyyar arabasının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bir anda alevler arasında kalan el arabasını polis esnaftan aldığı yangın söndürücüyle söndürdü.

Seyyar satıcı Cihat Osman, toplanan kalabalığa seslenerek, "Sayın halkım, zabıtalar yüzünden ekmek teknemi yaktım" diyerek bağırdı. Bu sözler üzerine polis ile Cihat Osman arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Seyyar satıcıyı gözaltına almak isteyen polise bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Cihat Osman kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis daha sonra anons yaparak vatandaşların dağılmasını istedi. Cihat Osman ise Yenişehir İlçesi Polis Merkezi'ne götürüldü.

