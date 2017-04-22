22 Nisan 2017 Cumartesi26 Recep 1438
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Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı

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Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı
Hayatında ilk kez karşılaştığı drone için 'Beni onunla Mekke'ye götürebilir misiniz?' diye soran Ganalı Abdullah amcadan sevindiren bir haber geldi
Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı Dileğine ulaşıyor! Kaydı yapıldı

Afrika'da insansız hava aracı ile karşılaşan ve ilk sözleri 'Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Mekke'ye götürebilir misin?' olan Ganalı Abdullah amca, sosyal medyada çok konuşuldu. Drone'u gördüğü an objektiflere yansıyan Ganalı yaşlı adam, şaşkınlığını gizleyemedi.

TRT World çalışanı Mücahid Durmaz'ın sorduğu sorular ile çok konuşulan Ganalı Abdullah Amca'dan sevindirici haber geldi. Yaşlı adamın 2017 haccına götürüleceği açıklandı.

Avukat Cihad Gökdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı haber, olayı takip edenleri sevindirdi. Gökdemir, Ganalı Abdullah Amca'nın doğum belgesi bile olmadığını ve yeni çıkarıldığını söyleyerek, haberi duyan hayırsever vatandaşların masrafları karşılamak için aradığını ifade etti.

YENİŞAFAK

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