23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Merkel'le neden tokalaşmadı?

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Merkel'le neden tokalaşmadı?
Donald Trump, Merkel ile görüşmesine damga vuran tokalaşma kriziyle ilgili konuştu. Trump, 'birileri sanırım el sıkışın dedi, fakat ben bunu duymadım' ifadesini kullandı.
Merkel'le neden tokalaşmadı? Merkel'le neden tokalaşmadı? Merkel'le neden tokalaşmadı?

ABD Başkanı Donald Trump, Associated Press’e verdiği röportajda "Şansölye Merkel ile uzun süre bir arada kaldık ve ben, 4 kez elini sıkmıştım. O zaman sanırım birileri 'Onun elini sıkın' dedi. Fakat ben bunu duymadım" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR MUTABAKAT SAĞLADIK"

NATO ödemeleri ve göç konularındaki fikir ayrılıklarına rağmen Merkel ile ‘inanılmaz bir mutabakat’ sağladığını söyleyen Trump, “İnsanlar, (Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) el Sisi dâhil tüm liderlerle kurmayı başardığım harika ilişkiler için bana değer veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Mart’ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.

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