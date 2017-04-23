23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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ABD'yi karıştıran idam!

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ABD'yi karıştıran idam!
ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde 12 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi.
ABD'yi karıştıran idam! ABD'yi karıştıran idam! ABD'yi karıştıran idam!

Çok konuşulan idamda 1993 yılından bu yana hapiste olan Ledell Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala idam edildiği ortaya çıktı.

ZEHİRLİ İĞNE İLE İNFAZ EDİLDİ

Hapishaneden yapılan açıklamada, 1993 yılında bir kadını demirle döverek öldürmekten hüküm giyen 51 yaşındaki Ledell Lee’nin zehirli iğne ile infaz edildiği duyuruldu. Mahkumun avukatları, Lee’nin 20 yıldır hapis yattığını ve masum olduğunu öne sürüyor.  

4 DAKİKA KALA İNFAZ EDİLDİ

Büyük tartışma yaratan infazın Lee'nin cezasının zaman aşımına uğramasına 4 dakika kala uygulandığı ortaya çıktı. Eyalette nisan ayında yapılması planlanan 8 infazdan ilki Lee ile gerçekleşmiş oldu. İdamların, infazlarda kullanılacak zehirli iğnelerin son kullanma tarihinin nisan ayında sona erdiği için öne alındığı belirtiliyor.

Ülkede büyük tartışmaya yol açan infaz kararlarının ardından çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler idam cezasının tamamen kaldırılması çağrısı yaptı.

İdamların infaz edilmesi halinde, 1976’dan bu yana ülke tarihinde ilk kez bu sayıda mahkum bu kadar kısa sürede idam edilmiş olacak.

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