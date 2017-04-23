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'Siyez ekmeği'nde talep patlaması

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'Siyez ekmeği'nde talep patlaması
Türkiye'de sadece Kastamonu'da üretilen,kromozom sayısı değişmediği için "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ile bundan yapılan ürünlerde talep patlaması yaşanıyor
'Siyez ekmeği'nde talep patlaması 'Siyez ekmeği'nde talep patlaması 'Siyez ekmeği'nde talep patlaması

Bursa'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kastamonu Günleri"nde, siyez buğdayı ile bundan elde edilen bulgur, un, ekmek, erişte, mantı ve tarhana gibi ürünlerin sergilendiği stantlar, yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinden gelerek etkinlikte stant açan İrfan Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi arazilerinde ekip biçtiği siyez buğdayından unlu mamuller elde ettiğini belirtti.

Çakal, fuarlara katılarak stant açtığını, böylece siyez buğdayını daha fazla tanıtmayı amaçladığını vurgulayarak, "(Siyezden yapılan ürünleri halka nasıl tanıtabiliriz) diye yola çıktık. Şu anda siyezden ekmek, un, erişte, mantı ve tarhana yaparak Türkiye geneline satışını gerçekleştiriyoruz. Sadece kendi ürettiğimiz ürünlerle talebe yetişmekte zorlanıyoruz. İlçede diğer üretim yapan esnaflardan da mal alıp onların satışını yapıyoruz." dedi.

Siyez buğdayının Türkiye'de sadece Kastamonu yöresinde, özellikle de Taşköprü, İhsangazi, Seydiler ve Devrekani ilçelerinde yetiştirildiğini aktaran Çakal, "Siyez buğdayının 12 bin yıllık tarihi geçmişi var. Bu buğdayın içinde 14 kromozom var. Bu buğday genetiği değişmemiş ve halkımız tarafından yıllarca korunmuş organik bir ürün." diye konuştu.

"CANAN KARATAY'IN TAVSİYE ETTİĞİ EKMEK, BU EKMEK"

Çakal, siyezin en güzel ürününün bulgur ve un olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Undan ekmek, erişte, mantı ve poğaça yapıyoruz. Siyez buğdayından yapılan ekmeği Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Prof. Dr. canan karatay hocamızın tavsiye ettiği siyez ekmeği, bu ekmek. Karatay hocamızın tavsiyesinin ardından siyez ekmeğine rağbet arttı. Talepler çok fazla. Ürettiğimizin büyük çoğunluğunu şehir dışına gönderiyoruz. İçinde sayısız mineral ve E, B1, B2, B6 ve B7 vitamini taşıyan tek tahıl ürünü. Siyez bulguru anne sütünü artırıyor, yaşlanmayı engelliyor. Ayrıca bağırsakların çalışmasını düzenliyor. İçinde sayısız mineral var ve gluten çok çok az olan bir ürün. Siyez, gerçekten Türk halkının ileriki tarihlerde yiyebileceği tek tahıl ürünü. Herkese siyez ekmeğini tavsiye ediyorum."

"TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNE SİYEZ EKMEĞİ GÖNDERİYORUZ"

İhsangazi ilçesinde ürettiği siyez ekmeğini kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderdiğini anlatan Çakal, şunları kaydetti:

"Siyez ekmeğinde şeker oranı düşük, gluten yok denecek kadar az olduğu için bayatlama veya küflenmeye karşı uzun süre dayanıklı. O yüzden Türkiye'nin her yerine rahatlıkla gönderebiliyoruz. Şu ana kadar kargoyla birçok yere siyez ekmeğini gönderdik ve hiçbir şikayet almadık. Sipariş veren müşterilerimizin çoğu ikinciye, üçüncüye sipariş veriyor. Taleplere yetişemiyoruz. Günlük 100-150 tane ekmek gönderiyoruz. Bazen 500 ekmek gönderdiğimiz oluyor. Türkiye'nin birçok yerine çuval çuval siyez ekmeği gönderiyoruz. Taleplerin yoğunluğundan dolayı İhsangazi'de bütün çiftçilerimiz arazilerine siyez ekmeye başladı. İlçenin en önemli geçim kaynağı siyez oldu. Genetiği bozulmamış ürünü eski yöntemlerle doğal olarak üreterek Türkiye'nin her yerine çuval çuval gönderiyoruz."

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