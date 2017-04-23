23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor

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200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor
Kamuda çalışan işçilerin maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri haftaya başlıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay NTV'de katıldığı yayında zam talebini açıkladı
200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor 200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor 200 bin işçi için zam pazarlığı başlıyor

Kamuda çalışan 200 bine yakın işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamları için hükümetle Türk-İş masaya oturacak.

24 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Türk-İş, nihai teklifini 24 Nisan Pazartesi günü belirleyecek. 26 Nisan Çarşamba günü ise teklif, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na sunulacak.

NTV canlı yayınına katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, öncelikle düşük ücretli çalışanlara seyyanen zam yapılmasını istedi.

EN AZ YÜZDE 4

Türk-İş'in maaş zammı talebi ise enflasyon oranı üstüne en az 4 puan refah payı olacak.

"KIDEM TAZMİNATINDA MEVCUT HAKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Atalay, kıdem tazminatı konusunda ise "mevcut hakların korunması, kırmızı çizgimizdir" dedi ve ekledi: "30 günle ilgili şu anda bulunduğumuz noktadan geriye gitmek istemiyoruz. 30 gün muhafaza edilsin. Fonlarla ilgili geçmişte başımıza gelenler ortada. İnsanlar bundan tedirgin oluyorlar. Fonu konuşmamak lazım. İşçinin hesabına başka bir şey konuşmak lazım."

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