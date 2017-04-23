Defarges'dan alçak sözler: Erdoğan öldürülmeli

Fransa'nın sözde en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges denen faşist alçak "Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülmeli" dedi.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) araştırmacısı ve Fransa'nın sözde en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges denen alçak uluslararası bir skandala imza attı.

SÖZDE UZMANDAN ALÇAK SÖZLER

Fransız BFM televizyonunda konuşan katil ruhlu alçak Defarges, "Erdoğan adeta bir geçiş dönemine hızla ilerliyor. Güçlerini daha da sağlamlaştırmak isteyecek" diyerek "Nereye kadar götürecek?" diye soruyor.

Sorunun cevabını yine kendisi veren sözde uluslararası politikalar uzmanı "Sadece bir felakete götürebilir" diyor.

"TEK ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ"

Referandum konusunda itiraz edenlere de akıl veren Defarges, konuşmasının devamında "Türklerin yaptığı başvurular (çözüm arayışları) inanılmaz. Ama hiç bir yere varamazlar. Çünkü Erdoğan bunların hepsini adeta kilitleyecek. Bunun sonuca varmasının tek bir yolu var. O da Erdoğan'ın öldürülmesi" diyerek uluslararası bir skandala imza atıyor.

ROMA'DAN ÖRNEK VERDİ

Skandal suikast çağrısına bilimsel bir anlam katmaya da çalışan Defarges, tarihten de örnek vererek "Kusura bakmayın ama, Roma döneminden beri böyle bir düşünce var. Doğruları yapmayan bir devlet adamına karşı başka ne yapılabilir?" diyor.