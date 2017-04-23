23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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CHP karıştı! Ortalık toz duman

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YSK’ya referandumun iptali için yaptığı başvuru reddedilince Danıştay’a giden CHP’de olağanüstü hal başladı.
CHP karıştı! Ortalık toz duman
CHP karıştı! Ortalık toz duman CHP karıştı! Ortalık toz duman CHP karıştı! Ortalık toz duman

Halk oylamasını hazmedemeyen ve milletin iradesini tartışmaya açmak için her yolu deneyen CHP, parti grubunu olağanüstü topladı.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı TBMM Grup toplantısı yapan CHP’de adeta olağanüstü hal ilan edildi. Bu hafta yapılan MYK toplantısının ardından Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, sine-i millet açıklaması yaptı. Böke’yi, iki saat sonra Grup Başkanvekili Levent Gök yalanladı. Dünkü toplantıda Böke’nin bu açıklamaları gergin anların yaşanmasına neden oldu.

BÖKE PARTİYİ BÖLDÜ

Yaptığı açıklamanın savunmasını yapan Böke’ye, bazı vekiller tepki göstererek açıklamalarının siyasi bir hata olduğunu, sine-i milletin partiyi geri dönüşü olmayan bir eksene sokacağını belirtti. Bazı vekillerin ise Böke’ye destek verdiği öğrenildi. Daha önce Meclis’ten çekilmenin mümkün olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun sine-i millete asla gidilmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

YSK’NIN KARARI DEĞERLENDİRİLDİ

Referandum sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda başarısızlığın sebebi de değerlendirildi, seçim sonuçlarının meşru olmadığı belirtildi. Edinilen bilgilere, göre toplantıda YSK’nın verdiği ret kararı ve Danıştay’a yapılan başvuru değerlendirildi. Bazı vekiller AYM’ye gidilmesi ve referandumun iptali için gereken tüm hukuki müdahalelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, milletvekilleri kendi illeri ile ilgili bilgi ve belgeleri aktardı. Referandum sürecinde sahada çalışan vekiller seçmenin CHP’den isteği hakkında da bilgi verdi.

SOKAK MÜCADELESİNE DEVAM DEDİLER

Kapalı grupta referandumdan sonra sokağa çıkan “hayır”cıların haklı olduğu ve sokak mücadelesine devam edilmesi ve destek verilmesi gerektiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde “Sokak mücadelesi haktır” diyen Kılıçdaroğlu’na vekillerden de destek geldi.

Referandumdan sonra çıkacak uyum yasaları sürecinde partinin Meclis’teki tavrı da masaya yatırılan konular arasındaydı. Bazı vekiller bu süreçte Genel Kurulu terk ederek TBMM’yi boykot etme görüşünü bildirirken, bazı vekiller de TBMM’yi çalıştırmamak için ellerinden gelen her şeyin yapılması gerektiği görüşünü savundu.

PM TOPLANACAK

Toplantıda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru için hazırlanan dilekçe de vekillerle paylaşıldı. AYM’ye gidip gitmeme kararının, partinin yetkili organları ile görüşme sonucunda belli olacağı kaydedildi. Olağanüstü toplantılar yapan CHP’de salı günü Parti Meclisi toplanacak. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde de il başkanları ve belediye başkanlarıyla biraraya gelecek ve CHP’nin çizeceği yeni yol haritası belirlenecek.

Yeni Şafak

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