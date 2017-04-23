23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:06Öğle 13:10İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 19°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 150,326 0.15
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

İşte Reina katliamını planlayan terörist

»
ABD birliklerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ’lı Abdurrahman Özbeki’nin fotoğrafı ortaya çıktı.
İşte Reina katliamını planlayan terörist
İşte Reina katliamını planlayan terörist İşte Reina katliamını planlayan terörist İşte Reina katliamını planlayan terörist

İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlence mekânı Reina’ya yılbaşı gecesi uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı.

ABD ÖLDÜĞÜNÜ DÜNYAYA DUYURDU

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlenirken, Özbek asıllı olayın faili Abdülkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Masharipov ile birlikte 30’u aşkın kişi tutuklandı. Reina katliamını, DEAŞ sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olan Abdurrahman Özbeki’nin planlandığı iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gün yaptığı açıklamada, Reina’ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ’lı terörist Abdurrahman Özbeki’yi karadan düzenlenen bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, “6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de yaptığı bir baskında DEAŞ yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki, DEAŞ’ın sözde halifesi Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın isimlerden biriydi. DEAŞ’ın dış operasyonlarında da önemli rol oynuyordu. Yılbaşı gecesi 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı” dedi.

PARA AKIŞINI YÖNETİYORDU

Daha önce çeşitli radikal gruplar ile ilişkisi bulunduğu belirtilen Abdurrahman Özbeki’nin uzun yıllar önce DEAŞ’a katıldığı bildirildi. Terörist Özbeki’nin, DEAŞ’ın dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu olduğu ifade edildi. Reina saldırısını planladığı ileri sürülen Özbeki’nin talimatı ile örgütün diğer elemanları tarafından saldırgan Abdülkadir Masharipov’a para ve mühimmat desteği verdiği iddia edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamışPKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamışHDP’nin Mardin Nusaybin’deki terör operasyonlarında ‘öldürülen sivil’ olarak gösterdiği Serdar Çekdar bu fotoğraf karesinde PKK elebaşısı Murat Karayılan tarafından uğurlanıyor.
İşte Reina katliamını planlayan teröristİşte Reina katliamını planlayan teröristABD birliklerince Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ’lı Abdurrahman Özbeki’nin fotoğrafı ortaya çıktı.
CHP karıştı! Ortalık toz dumanCHP karıştı! Ortalık toz dumanYSK’ya referandumun iptali için yaptığı başvuru reddedilince Danıştay’a giden CHP’de olağanüstü hal başladı.
Dörtyol’a şehit ateşi düştüDörtyol’a şehit ateşi düştüDiyarbakır'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
İşte kabinede yaşanacak revizyonİşte kabinede yaşanacak revizyonAnkara kulislerinde referandum sonrası hareketlilik var. Kulislerin başlıca gündem maddesi ise kabinede yapılması muhtemel değişiklikler.
Şehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselliŞehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselliUludere'de şehit olan abisinin haberini duyan 10 yaşındaki Mehmet Kayalı'yı, bir binbaşı kucağına alıp, sarılarak teselli etmeye çalıştı.
  • Son 16 saatte 109 deprem meydana geldi!22 Nisan 2017 Cumartesi 17:30
  • Zabıtaya kızıp tezgahını yaktı!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:34
  • Sonucu hazmedemeyen biri daha var!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:33
  • Cumhurbaşkanı tabuta omuz verdi!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:31
  • TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı22 Nisan 2017 Cumartesi 15:30
  • Tarih bile açıklandı! AB gündemine aldı22 Nisan 2017 Cumartesi 15:00
  • Şırnak'ta sıcak çatışma! Şehit haberi geldi22 Nisan 2017 Cumartesi 13:51
  • "Gaybubet Evleri"ne operasyon; 53 gözaltı22 Nisan 2017 Cumartesi 13:00
  • Şırnak'ta operasyon! Kobralar tek tek imha etti22 Nisan 2017 Cumartesi 12:30
  • Uyuyan hesapları böyle boşalttılar22 Nisan 2017 Cumartesi 10:54
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri