23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Suudi Arabistan'da şok görevden almalar!

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Suudi Arabistan'da, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanlar görevden alındı.
Suudi Arabistan'da şok görevden almalar!
Suudi Arabistan'da şok görevden almalar! Suudi Arabistan'da şok görevden almalar! Suudi Arabistan'da şok görevden almalar!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından imzalanan, ülkenin Washington Büyükelçisi, İstihbarat Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve bazı bakanların görevlerinden alınarak, yerlerine yeni atamaların yapıldığı 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayımladı.

WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman'ın iki oğlu, yeni kararnameyle üst düzey görevlere atandı. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Abdullah bin Faysal görevinden alınarak yerine Emir Halid bin Selman bin Abdulaziz getirildi. Emir Abdulaziz bin Selman ise Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

ASKIYA ALINAN SOSYAL HAK VE EK ÖDEMELER GERİ GETİRİLDİ

Geçen yıl eylülde ekonomik krizden dolayı askıya alınan sosyal hak ve ek ödemeler de kraliyet emirleriyle geri getirildi. Ayrıca Yemen'deki Husilere yönelik savaşta görev yapan askeri ve güvenlik personeline iki maaş ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI VE İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI

Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aid bin Avad bin Aid Eş-Şelevi görevinden alınarak Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Görev süresi dolan İstihbarat Başkan Yardımcısının yerine ise Koalisyon Sözcüsü Ahmed Hasan Asiri getirildi.

SOSYAL İŞLER BAKANI GÖREVDEN ALINDI, HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI VERİLDİ

Ülkede Güvenlik Konseyinin kurulması ve başkanlığına da Muhammed Gafili'nin getirilmesine, Sosyal İşler Bakanı Halid bin Abdullah'ın görevden alınarak hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

ENFORMASYON BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Suudi Arabistan protokolünde önemli yere sahip Kültür ve Enformasyon Bakanı Adil Tureyfi görevinden alınarak, yerine Avad bin Salih el-Avad atandı.

BAKANLIKLARDA KRİTİK ATAMALAR

Öte yandan, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği, Yatırım Genel Sekreterliği, Meteoroloji ve Çevre Güvenliği Genel Sekreterliği, Gümrük Genel Müdürlüğü, Belediyeler Bakanlığı ile birlikte birçok emirliğe "emirlik yardımcısı" statüsünde atama gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan'da Kraliyet Divanı tarafından ilan edilen kararlar, yayımlanma tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.

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