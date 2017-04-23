McGurk Irak'ta Caferi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile bir araya geldiği bildirildi.

Caferi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede siyasi ve askeri gelişmeler ile terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Caferi, görüşmede uluslararası camiayı, teröre darbe vurulmasının ardından ülkede altyapı ve imar çalışmalarına katkı sağlamaya ve iki ülke arasında ortak iş birliği alanları oluşturulması için çaba sarf etmeye çağırdı.

Mcgurk da DEAŞ ortadan kaldırılıncaya kadar Irak'a verilen desteğin sürdürüleceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Mcgurk'un, DEAŞ'ın elinden kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın tesisi konusuyla ilgili Iraklı siyasetçilerle, uluslararası koalisyonun görev alanıyla ilgili de Irak'taki ABD'li komutanlarla görüşmeler yapacağını belirtti.