23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı

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MEB, Danıştay kararı gereği daha önce yönerge ile düzenlenen 'ehliyet uygulama sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlere' ilişkin hükmü yönetmelik kapsamına aldı.
Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı
Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı

Milli eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay kararı gereği, daha önce yönerge ile düzenlenen "ehliyet uygulama sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlere" ilişkin yönerge hükmünü yönetmelik kapsamına aldı. Danıştay kararı ile düzenlenen yeni yönetmelik ile bir hafta sürecine askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Danıştay kararında, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce yönerge ile düzenlenen "Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 2918 sayılı Kanunun 42'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır." hükmünün yönetmelik hükümleri ile düzenlenmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Bakanlık, bir hafta önce illere gönderdiği yazı ile direksiyon uygulama sınavlarının mahkeme kararı doğrultusunda yeni yönetmelik çıkarılıncaya kadar beklenilmesini istemişti. Yönetmelik kapsamına alınan ilgili hüküm ile direksiyon uygulama sınavlarının yeniden yapılabilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemede ayrıca, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında 2918 sayılı Kanun'un 123'üncü maddesinin yanı sıra 5580 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin de uygulanması hükmü getirildi. Bununla birlikte 2918 sayılı Kanun'un 123 üncü maddesinde bahsedilen hafif para cezaları yerine idari para cezalarının uygulanması hükmü getirildi.

Motor sınıfları ehliyetlerinde daha önceki mevzuatta yer alan “M”, “A1”, “A2” ve “A” sertifika sınıflarına “B1” ve “F”” sertifika sınıfları da eklendi.

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