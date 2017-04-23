Belediyeler ihanet delillerini kararttı

Doğu ve Güneydoğu’da kayyum atanan belediyelere ait bazı binaların kirası ile Iğdır’da bir bölgenin su parasını PKK tahsil etti. Örgüt üyeleri ihanet delillerini ise belediyeden ayrılmadan yok etti.

İçişleri Bakanlığı’nın PKK ve FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle kayyum atadığı 10 İl, 63 ilçe ve 12 belde belediyesiyle ilgili rapor hazırlandı. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda, terör faaliyetleri ve yolsuzluklarla ilgili delillerin karartıldığı vurgulandı. Müfettişlerin hazırladığı raporda “Evraklar üzerinden delil olabilecek yerlerde bu deliller ortadan kaldırılmıştır. Örneğin Iğdır belediyesini su basmış, Mardin belediyesi arşivinde yangın çıkartılarak delil olabilecek evraklar imha edilmiştir” ifadesi dikkati çekti. Rapordan bazı başlıklar özetle şöyle:

PKK’YA PARA TOPLANDI : Bir yandan terör örgütüne doğrudan mali ve fiziki destek sağlanmış, PKK’ya müzahir oluşumlara yer tahsis edilmiş, çalışanlardan ve ihale verilen kişilerden baskıyla bağış toplanmıştır. Böylelikle PKK/KCK’nın kırsal kadrosunun lojistik ihtiyaçlarına ve dağ kadrosuna eleman temin eden müzahir oluşumlara kaynak aktarımı sağlanmıştır.

HARAÇ VE YOLSUZLUK: Belediyelerin kaynakları terör örgütüne ya da iltisaklı oluşumlara ve kişilere aktarılmıştır. Haksız ödemeler yapılmış, belediye ihalelerine yolsuzluk, şa ibe karıştırılarak örgüt tarafından vergilendirme adı altında haraç alınmıştır. Mardin Büyükşehir, Mardin/Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin, Ömerli belediyeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi çalışanların maaş veya ücretlerinden örgüte müzahir oluşumlar hesabına “bağış” adı altında kesinti yapılmış ve çalışanlar bağışta bulunmaya zorlanmıştır.

EVRAKLAR İMHA EDİLDİ: Evraklar üzerinden delil olabilecek yerlerde bu deliller ortadan kaldırılmıştır. Muhasebe defter ve belge düzeni genelde mevzuata uygun tutulmuştur. Evraklar üzerinden delil olabilecek yerlerde bu delilleri ortadan kaldırmak için uğraşılmış, örneğin Iğdır Belediyesi’ni su basmış, Mardin belediyesi arşivinde yangın çıkartılarak delil olabilecek evraklar imha edilmiştir. Bazı personele göreve gelmediği halde ücret ödenmiş ve terör örgütünün kırsal kadrosuna belediye kaynaklarından yaşam malzemeleri temin edilmiştir.

TERÖRİST MEZARLIĞI İÇİN SONDAJ

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından terör örgütüne müzahir kişi ve firmalara ih aleler verildi, firmalar taahhütlerini yerine getirmediği halde ödeme yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise milletin parasıyla sondajlar vurarak teröristlerin gömüldüğü mezarlığa su temin etti. Ayni yardım malzemesi için ihaleye çıkılmış, ayni yardım dağıtılmış ancak ihale kayıtları bulunamamıştır.

TAHSİLATI TERÖR ÖRGÜTÜ YAPTI

Iğdır Belediyesi’nin Yüksekova’ya gönderdiği ayni yardım malzemesi örgüt yakınlarına dağıtılmıştır. Iğdır’da fiilen hal olarak kullanılan bölgede resmi tahsilat yapılmamıştır. . Su gelirlerine ilişkin tahsilatın bir kısmı gelirlere yansıtılmamıştır. (Tahsilat örgüt tarafından yapılıyor) Van’da bir kooperatifin bulunduğu yer için kiraı sözleşmesi yapılmış ancak kiralar tahsil edilmemiştir.