23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:06Öğle 13:10İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 19°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 150,326 0.15
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

Bir darbe evi daha

»
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin planları Ankara Yenimahalle’de bulunan bu dört katlı binada yapıldı.
Bir darbe evi daha
Bir darbe evi daha Bir darbe evi daha Bir darbe evi daha

FETÖ’nün Ankara’da hain darbe girişimini planladığı evi Yeni Şafak görüntüledi. 4 katlı bina Yenimahalle Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunuyor. 2012 yılından beri örgüt tarafından kullanılan bina ilk önce gizli tanık “Şapka”nın ifadesinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçılardan ayrıntılı ifade aldı. Savcılık, itirafçıyla birlikte özel bir ekibi Ankara’ya gönderdi. Bu şekilde darbe üssü bulundu.

DETAYLI İFADEDE ÇIKTI

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturmada FETÖ’nün Jandarma’dan sorumlu müdür yardımcısı itirafçı oldu. İstanbul’daki Astsubay ve Uzman Çavuşlardan sorumlu öğretmen Özgür Birdal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık soruşturma kapsamında Jandarma imamlığı yapan Birdal’ın ayrıntılı ifadesini aldı.
Birdal ifadesinde, Münir kod isimli imamın Ankara Yenimahalle ilçesinde Lalegül Kavşağı olarak bilinen İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki 3-4 katlı bir apartman dairesinde takıldığını, en son 2012 yılı içerisinde kendisini gördüğünü aktardı. Münir’in jandarma bölge temsilcisi olduğunu kuvvet imamına bağlı çalıştığını söyleyen Birdal, Ankara Beytepe’de bulunan Jandarma Astsubay okulundan mezun olan örgüt personeli ile burada tanıştırıldıklarını aktardı.

[Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev kritik bölgede yer alıyor. Bina kapısında ise yüksek güvenlikli görüntülü konuşma sistemi var.]

Teröristlerin karargah olarak kullandığı ev kritik bölgede yer alıyor. Bina kapısında ise yüksek güvenlikli görüntülü konuşma sistemi var.

2012’DEN BERİ KULLANIYORLARMIŞ

Personelle her 30 Ağustos’ta okullarından mezun olmadan önce ‘devir teslim’ adı altında toplantı yaptıklarını anlatan Özgür Birdal kendisinin de 2012 yılında bu toplantılara katıldığını, toplantılara yalnızca müdür ve müdür yardımcılarının katıldığını beyan etti. Savcılık, bunun üzerine Birdal’ın Ankara’daki örgüt üyeleriyle toplandığı bu eve yoğunlaştı.
Tutuklu bulunan Özgür Birdal, bu evi tarif edebileceğini söylemesi üzerine Ankara’ya götürüldü. İfadesinde bahsettiği yerin Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunan bir ev olduğu belirlendi. Bu evin daha önce gizli tanık ‘Şapka’nın
15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı yer olarak gösterdiği yerle aynı olduğu ortaya çıktı.

ANKARA’DA KRİTİK TOPLANTILAR

Gizli tanık Sel’in ifadesinde, Jandarma imamı Birdal’ın da örgüt evi olarak kullanıldığını deşifre ettiği evde, darbe girişimi öncesi toplantı yapıldığı belirlenmişti. Darbe girişimi öncesi Ankara’da aralarında sivil imamların ve askerlerinde bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı kritik toplantılar yapıldığı kamuoyuna yansımıştı.

Bir gecede boşaltıp kaçtılar

Yenimahalle Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunan 4 katlı bina Jandarma İl Komutanlığı’na 1 kilometre, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ise 500 metre uzaklıkta yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir gecede boşatılan daire şimdi kiraya verilmiş durumda. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar, dairede yaşayanların kimseyle konuşmadığını söylüyor. Vatandaşlar, “FETÖ’nün üst düzey yönetici kadrosundan olduklarını ve evi üs olarak kullandıklarını polisler geldiğinde bize söyleyince öğrendik. 15 Temmuz’un ardından bir gecede daireyi terk ettiler. Bir hafta önce ise evi başkaları kiraladı” diyor. Bina kapısında ise yüksek güvenlikli görüntülü konuşma sistemi var. Ayrıca bir bilişim şirketinin adresi de bir süre öncesine kadar aynı dış kapı numarası görünüyor.

Şemadakiler cezaevinde

Özgür Birdal, ifadesinde örgütün özellikle Jandarma yapılanmasındaki isimleri savcılıkla paylaştı. Savcılık bunun üzerine örgütün Jandarma yapılanmasına ait bir şemayı soruşturma dosyasına ekledi. Birdal, astsubay ve uzmanlardan sorumlu müdür yardımcısı Murat Baki, Jandarma İstanbul Anadolu yakası abilerinden öğretmen Evren Pehlivan’ın ismini verdi. Ayrıca Pehlivan’ın sorumluluğunda Jandarma Astsubay Muhammet Aliko, Astsubay Mustafa Özyurt, abi Reşat Şahin’in isimlerini paylaştı. Bu isimlerle ilgili yakalama kararı çıkartılırken, tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yeni şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir darbe evi dahaBir darbe evi dahaFETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin planları Ankara Yenimahalle’de bulunan bu dört katlı binada yapıldı.
Beşiktaş'ta gece kulübünde çatışmaBeşiktaş'ta gece kulübünde çatışmaBeşiktaş'ta gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Belediyeler ihanet delillerini kararttıBelediyeler ihanet delillerini kararttıDoğu ve Güneydoğu’da kayyum atanan belediyelere ait bazı binaların kirası ile Iğdır’da bir bölgenin su parasını PKK tahsil etti. Örgüt üyeleri ihanet delillerini ise belediyeden ayrılmadan yok etti.
Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldıEhliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldıMEB, Danıştay kararı gereği daha önce yönerge ile düzenlenen 'ehliyet uygulama sınavlarında görev alanlara ödenecek ücretlere' ilişkin hükmü yönetmelik kapsamına aldı.
Şırnak Uludere'den kara haber!Şırnak Uludere'den kara haber!Uludere ilçesinin Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit oldu
PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamışPKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamışHDP’nin Mardin Nusaybin’deki terör operasyonlarında ‘öldürülen sivil’ olarak gösterdiği Serdar Çekdar bu fotoğraf karesinde PKK elebaşısı Murat Karayılan tarafından uğurlanıyor.
  • İşte Reina katliamını planlayan terörist23 Nisan 2017 Pazar 08:03
  • CHP karıştı! Ortalık toz duman23 Nisan 2017 Pazar 08:01
  • Dörtyol’a şehit ateşi düştü23 Nisan 2017 Pazar 07:54
  • İşte kabinede yaşanacak revizyon23 Nisan 2017 Pazar 07:39
  • Şehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselli22 Nisan 2017 Cumartesi 20:00
  • Son 16 saatte 109 deprem meydana geldi!22 Nisan 2017 Cumartesi 17:30
  • Zabıtaya kızıp tezgahını yaktı!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:34
  • Sonucu hazmedemeyen biri daha var!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:33
  • Cumhurbaşkanı tabuta omuz verdi!22 Nisan 2017 Cumartesi 15:31
  • TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı22 Nisan 2017 Cumartesi 15:30
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri