23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:30Güneş 06:06Öğle 13:10İkindi 16:55Akşam 20:00Yatsı 21:28
    • 20°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 150,326 0.15
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

Nisan ayında kar sürprizi

»
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısı etkisini göstererek Manisa, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışları etkili olmaya başladı.
Nisan ayında kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi Nisan ayında kar sürprizi Nisan ayında kar sürprizi

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce'nin yüksekleri), Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), iç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği belirtilmişti.

Nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısı etkisini göstererek Manisa, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışları etkili olmaya başladı.

Manisa Demirci'de kar etkili oldu
Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Demirci-Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde sağanak yağmur yağışı ardından kar yağışı başladı. Tipi şeklindeki kar yağışıyla birlikte sis nedeniyle de trafikte görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Kar yağışını duyan bazı vatandaşlar fotoğraf çekmek için Akçakertik mevkisine çıktı.

Yağışın Demirci-Sındırgı Karayolu Türkmen Tepe ve Asitepe mevkilerinde de zaman zaman devam ettiği bildirildi.

Demirci Belediyesi ilçe merkezinde muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerini hazır bekletiyor.

Yetkililer Simav istikametine gidecek sürücüleri yoğun sis nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uludağ'da uzun aradan sonra kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oluyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kar yağışıyla, yoğun sisin de etkisini gösterdiği ve görüş mesafesinin yer yer 200 metrenin altına düştüğü Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise sıfırın altında 2 derece olduğu bildirildi.

Öte yandan, sezonun kapandığı oteller bölgesindeki kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

Kütahya'da kar yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve yüksek hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bilecik eksi 2 derece

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde gündüz kar yağışının ardından, akşam saatlerinde de kent merkezinde kar yağmaya başladı. Nisan ayında kar yağışını gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ürünlere zarar vermesinden dolayı endişe yaşadı.

Bazı çiftçiler, ağaçların çiçek açtığını ve kar yağışının ardından, hava sıcaklığının düşmesi sonucu meyve fidanlarının zarar görebileceğini belirtti.

Kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nisan ayında kar sürpriziNisan ayında kar sürpriziMeteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısı etkisini göstererek Manisa, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışları etkili olmaya başladı.
'Olumlu hal' indirimi'Olumlu hal' indirimiİstanbul Maslak Üçyol Camisi’nin şadırvanını işleten Fırat Karavil’i, 1 liralık tuvalet ücretini ödemek için 200 TL verilmesi sonucu çıkan tartışmada tabanca ile başından vurarak öldüren ünlü kebapçı Selahattin İnci’nin davası karara bağlandı.
'Siyez ekmeği'nde talep patlaması'Siyez ekmeği'nde talep patlamasıTürkiye'de sadece Kastamonu'da üretilen,kromozom sayısı değişmediği için "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ile bundan yapılan ürünlerde talep patlaması yaşanıyor
Adana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyorAdana'da ele geçirildi! Paha biçilemiyorAdana'da arama yapılan bir kamyonetin torpido gözünde ceylan derisine el yazması Tevrat bulundu.
ŞOK: Valilik önünde soyunduŞOK: Valilik önünde soyunduAtaması yapılmadığı için bunalıma giren ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen 31 yaşındaki matematik öğretmeni, hastaneye götürülürken yakınlarının elinden kaçarak Valilik önünde soyundu.
Piknik fotoğrafından hırsız çıktı!Piknik fotoğrafından hırsız çıktı!İzmir'de piknik yapan kadının çantası çalındı. Çantası çalınan kadın eve döndüğünde piknikte çektiği fotoğraflara bakarken, hırsızı gördü.
  • Gülizar'in katili zanlısı: Mağdurum18 Nisan 2017 Salı 15:20
  • Tek seçmen tek sandık!16 Nisan 2017 Pazar 13:43
  • ’Sabıkalı okul’a sandık kurulmadı16 Nisan 2017 Pazar 10:50
  • Oyunu sedyeyle kullandı16 Nisan 2017 Pazar 10:49
  • Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı16 Nisan 2017 Pazar 09:23
  • 3 yıldır oy kullanmayan köy sandığa gidecek mi?13 Nisan 2017 Perşembe 17:01
  • Sigara parasına 2 ticari araç,1 motosiklet aldı!13 Nisan 2017 Perşembe 11:30
  • Kaza sonrası dikkat çeken detay!07 Nisan 2017 Cuma 11:29
  • Son nefesinde Müslüman oldu! Böyle defnedildi05 Nisan 2017 Çarşamba 19:03
  • 4 kız kardeş yaptıkları işle para basıyor31 Mart 2017 Cuma 16:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri