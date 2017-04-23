Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısı etkisini göstererek Manisa, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışları etkili olmaya başladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce'nin yüksekleri), Marmara'nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa'nın güneyi, Sakarya'nın güney ilçeleri), iç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur'un yüksekleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batı ilçeleri, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri) yağışların orta şiddette kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği belirtilmişti.

Nisan ayında kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısı etkisini göstererek Manisa, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışları etkili olmaya başladı.

Manisa Demirci'de kar etkili oldu

Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Demirci-Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde sağanak yağmur yağışı ardından kar yağışı başladı. Tipi şeklindeki kar yağışıyla birlikte sis nedeniyle de trafikte görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Kar yağışını duyan bazı vatandaşlar fotoğraf çekmek için Akçakertik mevkisine çıktı.

Yağışın Demirci-Sındırgı Karayolu Türkmen Tepe ve Asitepe mevkilerinde de zaman zaman devam ettiği bildirildi.

Demirci Belediyesi ilçe merkezinde muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı ekiplerini hazır bekletiyor.

Yetkililer Simav istikametine gidecek sürücüleri yoğun sis nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uludağ'da uzun aradan sonra kar yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oluyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerine doğru başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kar yağışıyla, yoğun sisin de etkisini gösterdiği ve görüş mesafesinin yer yer 200 metrenin altına düştüğü Uludağ'da hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek ise sıfırın altında 2 derece olduğu bildirildi.

Öte yandan, sezonun kapandığı oteller bölgesindeki kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

Kütahya'da kar yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve yüksek hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bilecik eksi 2 derece

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde gündüz kar yağışının ardından, akşam saatlerinde de kent merkezinde kar yağmaya başladı. Nisan ayında kar yağışını gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ürünlere zarar vermesinden dolayı endişe yaşadı.

Bazı çiftçiler, ağaçların çiçek açtığını ve kar yağışının ardından, hava sıcaklığının düşmesi sonucu meyve fidanlarının zarar görebileceğini belirtti.

Kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.