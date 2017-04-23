23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Bahçeli'den kritik uyarı!

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MHP Lideri Bahçeli, referandum tartışmaları için "Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, bunu aklına dahi getirmemelidir." dedi.
Bahçeli'den kritik uyarı!
Bahçeli'den kritik uyarı! Bahçeli'den kritik uyarı! Bahçeli'den kritik uyarı!

Bugün 23 Nisan nedeni ile özel gündemle toplanan TBMM kurulu gergin anlara sahne oldu. Meclis'teki özel oturumda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. CHP lideri söz konusu konuşmasında "Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır" dedi. Kılıçdaroğlu'na Meclis Başkanı Kahraman yanıt verdi, CHP lideri yeniden kürsüye çıktı. Daha sonra kürsüye sırasıyla Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çıktı.


Yaşanan tüm bu gerilim sonrası konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, tartışmalara nokta koyarak, "Türk milleti 16 Nisan’da sandık başına giderek, hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddialar aksine, meclisimizin alanı genişlemiştir, kuvvet kazanmıştır." ifadelerini kullandı

Bahçeli konuşmasında referandum sonrası tartışmalar ve sokak çağrılarına da değinerek 16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokakta da bırakılmayacaktır. " uyarısında bulundu. 


İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları

"Çatısı altında görev yapmaktan onur duyduğumuz TBMM’nin 97’nci kuruluş yıl dönümünü anmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türk milleti tam 97 yıl önce egemenliği ele almıştır. Bu meclis öyle maneviyata sahiptir ki, kurbanlarla tekbirlerle çalışmaya başlamıştır. Türk milleti muhteşem varlığı üzerinde hesap yapanlara karşı kenetlenmiş, mücadele ruhu kökleştirilmiştir. Mekteplerden gelen sıralar üzerinde, kahveden alınan iki asma lamba altında, egemenlik asli ve asıl sahibine geçmiştir. TBMM yeniden doğuşun mükafatıdır.

Millete en iyi hizmetin verilebilmesi, milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi ancak milli hakimiyetin kurulmasıyla mümkün olduğu anlaşmıştır. İstiklal savaşımız Meclisi’mizin verdiği güçle dayanmıştır. Meclis’imiz ordular yönetmiştir, bu nedenle de TBMM gazidir, milli şerefin temsil mekanıdır. Bu soylu meclis 15 temmuz gecesi yaşandığı gibi zalime haine bir adım geri adım atmaksızın meydan okumuştur. Çok şükür hak kazanmıştır. Milli namus ayağa kalkmış düşmanları defetmiştir.

KİMSE SOKAKLARDAN MEDET UMMASIN

16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokakta da bırakılmayacaktır. Zalimleri açtıkları ateş çukuruna döken milletimiz, sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. Türk milleti 16 Nisan’da sandık başına giderek, hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddialar aksine, meclisimizin alanı genişlemiştir, kuvvet kazanmıştır.

23 NİSAN 1920 HİÇBİR ZAMAN İHMAL VE İNKAR EDİLEMEYECEKTİR

İlk Meclis’in muhterem mensupları ne yaptıysa, 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve bir destan yazılmıştır. Meclis dün vatana sahip çıkmıştır, yine çıkmaktadır. İşgallerin önü kesilmişse, esaret zincirleri atılmışsa, bunun itibarları milli faziletin övünç madalyası TBMM’ye aittir. 97 yıl evvel beka mücadelemizi veren gazi meclis yine aynı iradeyle varlığını korumaktadır. TBMM’nin kuruluşu, Türk milletini tarih sahnesinden silinmek istediği bir dönemde tüm dünyaya ilanıdır. Meclis milletin sesidir. Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir.

Tarihi bir gerçektir ki Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece, kutlu mazisine altın sayfalar eklemiştir. Bir olalım, milli bekamızı sonuna kadar koruyalım. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclis ’in bütün üyelerine, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Siz milletvekili arkadaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın mübarek miraç kandilini tebrik ediyor, sağlık huzur temenni ediyorum."

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