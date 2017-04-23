23 Nisan 2017 Pazar26 Recep 1438
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Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıf yaptığı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fesih yetkisi, kapatma, kapatılmadır. Bizim anayasamızda fesih kavramı yok" dedi.
Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok
Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok

TBMM'deki 23 Nisan Özel Torumumunda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözlerine atıf yapınca Bakan Bozdağ söz istedi ve kürsede konuştu. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi: "Zaten seçimleri yenilemesi var. Cumhurbaşkanı 7 Haziran sonrası oluşan parlamento için seçimleri yenileme kararı aldı. Daha sonra bu tartışma farklı boyutlara gitti. Halbuki benim söylediğim çok açık. Fesih yetkisi, kapatma, kapatılmadır. Bizim anayasamızda fesih kavramı yok. Anayasa aksine devlette devamlılık ilkesi gereği yenileri seçilene kadar eskisinin görevde kalacağını da açıkça ortaya koyuyor. Yeni getirilen sistemde cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman aynı zamanda kendi seçimini de yenileyecek. Bu bir müeyyidedir. Yeni sistemde hükümet parlamentodan çıkmayınca, güven oyunu halktan alacağı için hükümetin kurulamaması gibi bir sorun yok. Yeni dönemde hem parlamentoya, hem cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkisi verilirken kendi seçimlerini de yenileyeceksin müeyyidesi getiriliyor."

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