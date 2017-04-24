24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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TÜSİAD'dan referandum açıklaması

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TÜSİAD'dan referandum açıklaması
TUSİAD Başkanı Erol Bilecik, canlı yayında anayasa değişikliği referandumunu değerlendirdi.
TÜSİAD'dan referandum açıklaması TÜSİAD'dan referandum açıklaması TÜSİAD'dan referandum açıklaması

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSİAD Başkanı Erol Bilecik, referandum ile ilgili "Seçim güvenliği konusunda karne verilse Türkiye'nin notu 100 üzerinden 100 olur" dedi.

TÜRKİYE'NİN SEÇİM KARNESİ

"Seçim atmosferlerinin zaman zaman yoğun olduğu dönemlerdeyiz. SAeçim güvenliği konusunda Türkiye'nin almış olduğu karne verilse neredeyse 100 alacağı muazzam karnesi var. YSK'nın da seçim güvenliği konusunun da yapılan tartışmalarından dolayı üzüntü içerisindeyiz. TÜSİAD 16 nisan'da saat 17.00'da sonuç ne olursa olsun birlik zamanıdır, reform zamanıdır diyerek yorum yaptı. TÜSİAD referandum sonucunu tartışmaz. Hiçbir zaman Türkiye seçim güvenliğini hiçbir zaman tartışmamıştır."

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