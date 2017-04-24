24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...'

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Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...'
Son kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Lukas Podolski, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...' Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...' Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...'

Son kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkan Lukas Podolski karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"En az 3 gömlek daha iyiydik"

Türk Telekom Arena'daki maçtan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, "İyi oynayan, en az 3 gömlek daha iyi oynayan bir Galatasaray olduğunu herkes gördü. Birçok pozisyon bulduk ama günün sonunda maçı kaybettik. Bu, bizi üzüyor. Daha da acısı, karşımızda kazanmayı isteyen bir takım yoktu." diye konuştu.

"Burada 2. Lig, 3. Lig takımlarıyla oynadık ama..."

Fenerbahçe'nin bu sezon karşılaştıkları alt lig takımlarından bile kötü oynadığını savunan golcü futbolcu, "Takımımı ve taraftarlarımızı çok sevdiğim için maçtan önce sadece galibiyeti düşünüyordum. Puan tablosunda bir üst noktada olmamız için kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Kazanmak istemeyen, 2-3 seviye altta bir takıma yenilmek beni çok üzdü. Burada 2. Lig, 3. Lig takımlarıyla oynadık ama onların performansı bile böyle değildi." ifadelerini kullandı.

"Bu derbileri özleyeceğim"

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan 31 yaşındaki Podolski, Galatasaray kariyerindeki son Fenerbahçe derbisine çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu derbileri özleyeceğim. Taraftarların oluşturduğu özel bir atmosfer oluyor. Tabii ki galibiyetle veda etmek isterdim ama yazık oldu." şeklinde görüş belirtti.

"2 yılda 5 hoca değişikliği oldu"

Lukas Podolski, Galatasaray'da 2 yılda 5 teknik adam değişikliği yaşandığını kaydetti.

"Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğa oynaması için nasıl değişiklikler yapılması gerekiyor?" şeklindeki bir soru üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, "Bu takım, Türkiye'nin en büyük takımı. Avrupa'da ve dünyada en çok bilinen takımı. Tarihiyle gurur duymalı. Burada 2 sene geçirdim. Şampiyon olamadım ama bazı başarılar kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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