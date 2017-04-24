24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! Tek darbeyle vururuz

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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! Tek darbeyle vururuz
Kuzey Kore, ABD'nin Kore Yarımadası'na gönderdiği uçak gemisi USS Carl Vinson'ı vurmaya hazır olduğunu duyurdu.
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! Tek darbeyle vururuz Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! Tek darbeyle vururuz Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! Tek darbeyle vururuz

Kuzey Kore ile ABD ve Asyalı müttefikleri arasında başlayan gerginlik tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Carl Vinson uçak gemisini Kore Yarımadası sularına göndermesine Kuzey Kore'de yönetimde olan Kuzey Kore İşçi Partisi'nden yanıt geldi.

"TEK BİR VURUŞTA BATIRMAK ÜZERE SAVAŞA HAZIRIZ"

Deutsche Welle'nin haberine göre, parti merkez komitesinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yer alan açıklamada, "Devrimci güçlerimiz ABD'nin nükleer güce sahip uçak gemisini tek bir vuruşta batırmak için savaşa hazırdır" denildi.
Gazetede uçak gemisinin vurulmasının Kuzey Kore'nin "askeri gücünü göstermek için güncel bir örnek" olacağı belirtildi.

JAPONYA'YLA ORTAK TATBİKAT

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence cumartesi günü yaptığı açıklamada, USS Carl Vinson gemisinin ay sonuna kadar hedefine ulaşacağını açıklamış ancak geminin tam olarak nerede olduğunu belirtmekten kaçınmıştı. Uçak gemisinin yer aldığı filoya Japon donanmasından iki geminin daha katıldığı ifade ediliyor. Gemilerin Batı Pasifik'te ortak tatbikat yapacağı belirtiliyor.

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