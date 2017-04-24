AGİT aracına saldırıda ABD detayı! Ölen kişi...

Lugansk bölgesinde gözlem aracının infilak etmesi sonucu ABD vatandaşı bir görevli hayatını kaybetti. Olayda, biri Alman ve biri Çekya vatandaşı iki görevli de yaralandı.

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Şef Yardımcısı Aleksandr Hug, düzenlediği basın toplantısında, misyona ait aracın Lugansk bölgesinde infilak ettiğini kaydetti.

Prişib yerleşim bölgesinde misyona ait 2 zırhlı aracın göreve çıktığını belirten Hug, araçlardan birinin yola döşenmiş mayın nedeniyle infilak ettiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

ARAÇTA BULUNANLAR ABD, ALMAN VE ÇEKYA VATANDAŞIYDI

Araçta bulunan ABD vatandaşı 1 gözlem görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Hug, biri Alman ve biri Çekya vatandaşı iki görevlinin de yaralandığını söyledi.

Hug, ekipteki diğer görevlilerin ise bölgedeki misyon merkezine geri döndüğünü ifade etti.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, patlamayla ilgili olarak suçluların mutlaka cezalandırılacağını söyledi.

Poroşenko, "Ukrayna tarafı, ayrılıkçıların AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarını her biçimde sürekli engellemelerini kınıyor. Misyonun güvenliği ve serbest hareket etmesi güvence altında olmak zorundadır." dedi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise patlama "provokasyon" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Benzeri olaylar ve gerilimin tırmanmasının, Minsk Anlaşması'nın siyasi, ekonomik ve sosyal hükümlerinin uygulanmasına ilgisiz olanların faydasına olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NDAN BİLGİ ALDI

Bakanlıktan yapılan ikinci bir yazılı açıklamada ise Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın da hayatını kaybeden AGİT gözlemcisiyle ilgili konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

Görüşmede, Poroşenko'nun Tillerson'a başsağlığı dilediği ve ikilinin Minsk Anlaşmalarının hayata geçirilebilmesi noktasında AGİT'in rolüne bir kez daha vurgu yaptıkları ifade edildi.