Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.
24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tutuklandı
Bir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.
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