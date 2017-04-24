24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:29Güneş 06:05Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 92.424 0.42
  • Altın: 148,816 -1.00
  • Dolar: 3,6475 -0.08
  • Euro: 3,9001 -0.57

Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap!

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Gazeteciler küçük cumhurbaşkanına kritik sorular sordu.
Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap!
Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap! Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap! Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 23 Nisan programı kapsamında çocukları ağırlarken geleneksel olarak Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan koltuğunu  4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna oturan Yiğit Türk, "Bugün Gazi Meclis'imizin açılışı, kendi iradesiyle başlattığı mücadelenin yıl dönümüdür. Bizlere, milli irade ve demokrasi armağan eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin geride bıraktıkları çocuklarıyla kardeş olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİNİN ELİNİ ÖPECEKSİNİZ: ANNE, BABA, ÖĞRETMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düzenlenen törende  şunları söyledi;

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm yavrularımızın gözlerinde öpüyorum. Sizler bizim güvencemizsiniz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma çok çok güzeldi. Kandilinizi kutluyorum, bayramınızı kutluyorum. Bugün 2 bayramı bir arada yaşıyoruz.Her zaman söylerim, üç kişinin elini öpeceksiniz; baba, anne, öğretmen. Eskiden el ayak uzatanlar vardı. Artık o dönemler geçti."

KRİTİK SORUYA CEVAP: NEDEN OLMASIN!

Gazeteciler küçük Cumhurbaşkanına sorular  da sordu. "Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının  ardından Ak Parti'ye katılılacak, genel başkan olacak mısınız?" sorusuna  küçük cumhurbaşkanı "Niye olmasın" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Yiğit'in verdiği cevap sonrası gülerek aynı şekilde "Neden olmasın, yasa bu hakkı vermiş' diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den kritik uyarı!Bahçeli'den kritik uyarı!MHP Lideri Bahçeli, referandum tartışmaları için "Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, bunu aklına dahi getirmemelidir." dedi.
Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap!Küçük cumhurbaşkanından kritik soruya cevap!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e devretti. Gazeteciler küçük cumhurbaşkanına kritik sorular sordu.
3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tutuklandı3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi tutuklandıBir soruşturma sırasında bir şüpheliden tahliye karşılığı rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi H.A. ve Av. S.B. tutuklandı.
PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!PKK'ya dev harekatta komuta 2'inci Ordu'da!Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Bestler - Dereler bölgesinde yoğun bir temizleme harekatı sürüyor.
Rüşvetten tutuklanan hakimin serveti ortaya çıktıRüşvetten tutuklanan hakimin serveti ortaya çıktıFETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan işadamından rüşvet alırken suçüstü yakalandığı öğrenilen hakimin serveti de şaşırttı.
TÜSİAD'dan referandum açıklamasıTÜSİAD'dan referandum açıklamasıTUSİAD Başkanı Erol Bilecik, canlı yayında anayasa değişikliği referandumunu değerlendirdi.
  • Erdoğan'dan Meclis'teki gerilime ilişkin açıklama!23 Nisan 2017 Pazar 18:08
  • Bakan Bozdağ: Yeni anayasada fesih yetkisi yok23 Nisan 2017 Pazar 16:17
  • Skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldı!23 Nisan 2017 Pazar 15:11
  • Bir darbe evi daha23 Nisan 2017 Pazar 12:00
  • Beşiktaş'ta gece kulübünde çatışma23 Nisan 2017 Pazar 11:30
  • Belediyeler ihanet delillerini kararttı23 Nisan 2017 Pazar 11:00
  • Ehliyet sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı23 Nisan 2017 Pazar 10:30
  • Şırnak Uludere'den kara haber!23 Nisan 2017 Pazar 10:10
  • PKK elebaşısı, hendekçi teröristi böyle uğurlamış23 Nisan 2017 Pazar 09:00
  • İşte Reina katliamını planlayan terörist23 Nisan 2017 Pazar 08:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri