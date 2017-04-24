24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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CHP bayram dinlemedi... Meclis'te gergin anlar!

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23 Nisan özel gündemi ile toplanan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tansiyonu yükseltti.
CHP bayram dinlemedi... Meclis'te gergin anlar!
CHP bayram dinlemedi... Meclis'te gergin anlar! CHP bayram dinlemedi... Meclis'te gergin anlar! CHP bayram dinlemedi... Meclis'te gergin anlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in kuruluşunun 97'inci yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Başbakan Yıldırım’ın ardından söz alan Kılıçdaroğlu'nun “YSK tarafından meşruiyeti tartışmalı hale getirilen mühürsüz seçim nedeniyle bu kürsüden bir bakana soru soramayacağız” sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri AK Parti sıraları tarafından protesto edildi. 

"MİLLİ İRADEYİ SATIYORSUNUZ"

Konuşmasında sık sık sesini yükselten Kılıçdaroğlu "Milli iradeyi satıyorsunuz. Milletin iradesi kimseye teslim edilemez. Hiçbir makam, mevki TBMM'yi feshedemez. Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır." diyerek Anayasa değişikliğini eleştirdi.

YENİ REJİMDE CUMHURBAŞKANINA VEKALET EDEMEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşundan liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından  üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır.O kadar ki YSK dahi TBMM’nin çıkardığı bir kanuna uymamıştır. Bir parlamentonun böyle bir duruma düşmesi çok dramatik bir tablodur."

BAŞBAKAN KÜRSÜYE GELİP CEVAP VERDİ

Bu konuda Meclis Başkanı İsmail Kahraman, söz isteyen Başbakan Binali Yıldırım'ı kürsüye çağırdı. Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine şöyle cevap verdi;

"Böyle bir tartışmanın içinde olmayı arzu etmezdim. Ancak doğruların bilinmesi adına söz aldım. Sayın genel başkan, cumhurbaşkanına, başkan yardımcısına vekalet etmesini demokratik bulmadığını ifade ediyor. Bu hali hazırda bizim anayasamızda da mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş, başbakan yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değil ve başbakana vekalet etti.Bizim anayasamızda bakanların meclis içinden olabileceği gibi meclis dışımdan da atanabileceğine yönelik açık hüküm vardır. Vekalet meşruiyet aslından cumhurbaşkanın seçilmesiyle oluşmuştur.Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir.

TOKAT GİBİ CEVAP

İkinci husus meclisin feshedilmesi meselesidir. Kampanya boyunca böyle bir şey olmadığını karşılıklı seçimleri yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu kadar açıktır. Bu meclis 2 sefer feshedilmiştir. Biri 1960 diğeri, de 1980’de. 15 temmuzda ‘da feshetmeye çalıştılar derslerini aldılar. Çünkü milli irade onlara geçit vermedi." 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ORADA

Meclis'teki özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izleyici olarak yer alıyor.
 

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