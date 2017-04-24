Fenerbahçe'den derbide 90+1 zaferi!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbi maç sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Dev mücadelenin 90+1. dakikasında sahneye çıkan Josef de Souza Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan isim oldu. Galatasaray'ın son saniyelerde bir topu direkten dönse de karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Fenerbahçe bu sonucun ardından 53 puanla rakibi Galatasaray'ın 4 puan önünde 3. sırada yer aldı. 49 puana sahip olan Galatasaray ise 4. sırada kaldı.

GALATASARAY 0-1 FENERBAHÇE

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 90 Josue), Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 80 Eren Derdiyok), Sneijder, Bruma (Dk. 68 Rodrigues), Podolski

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Lens, Alper Potuk (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Chahechouhe (Dk. 62 Volkan Şen), Van Persie (Dk. 80 Sow)

Gol: Dk. 90+1 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 61 Van Persie, Dk. 85 De Souza, Dk. 88 Skrtel, Dk. 90+4 Volkan Demirel (Fenerbahçe)







MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.







49. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Sneijder'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

74. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla ilerleyen Lens'in ortasında Alper Potuk, altıpas gerisinde meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Muslera üzerine gelen topun sahibi oldu.

89. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 0-1

90+4. dakikada Josue'nin savunmadan uzun gönderdiği topu Eren Derdiyok kafayla indirdi. Sneijder, ceza yayı içinde buluştuğu topu bekletmeden kaleye yolladı ancak yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.