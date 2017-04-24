AGİT'e ait bir araca saldırıldı! Ölü ve yaralı var

Hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki ateşkes sürecini izlemek üzere Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir AGİT gözlemcisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda bir gözlemcinin bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, gözlemciyi taşıyan aracın ülkenin doğusundaki Luhanks'ta bir mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

KURZ TWİTTER HESABINDAN SALDIRIYI DOĞRULADI

AGİT'in dönem başkanlığını yürüten Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusunda mayının patlaması sonucu bir AGİT gözlemcisinin hayatını kaybettiğini, iki gözlemcinin de yaralandığını belirtti.

Kurz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Meslektaşımızın ölümü tüm AGİT için şok oldu" dedi. Olayın derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Kurz, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini ifade etti.

RUS YANLILARI İLE HÜKÜMET BİRLİKLERİ ARASINDAKİ ATEŞKESİ İZLİYORLARDI

AGİT'e bağlı yüzlerce gözlemci, Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sık sık ihlal edilen ateşkesi izlemek üzere ülkede bulunuyor. Ukrayna'da 2014 yılında başlayan çatışmalardan bu yana 10 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, Ukrayna krizinde ayrılıkçılara destek verdiği iddiasıyla Moskova yönetimine yaptırım uyguluyor.