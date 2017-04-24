24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Eski İsrailli başkan: Türkiye Ortadoğu’nun...

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İsrail istihbarat kurumu Nativ'in eski başkanı Yakov Kedmi, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesinde en güçlü ve önemli ülke olduğuna işaret etti.
Eski İsrailli başkan: Türkiye Ortadoğu’nun...
Eski İsrailli başkan: Türkiye Ortadoğu’nun... Eski İsrailli başkan: Türkiye Ortadoğu’nun... Eski İsrailli başkan: Türkiye Ortadoğu’nun...

Bir Rus kanalında canlı yayında konuşan Kedmi şu ifadeleri kullandı: "Şunu öncelikle söylemek zorundayız: Türkiye ve İran bugün Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi. Türkiye ile hem askeri hem de ekonomi alanlarda iyi ilişkilerimiz var ve ilişkiler daha da iyi olacak. İran ile ise ilişkilerimiz bulunmuyor. İran’da bu iktidar olduğu sürece ilişkilerimizin kurulması çok zor. Şunu da unutmamak lazım: Yakın gelecekte Ortadoğu’da ana rolü üç ülke oynayacak: Türkiye, İran ve Rusya. Rusya askeri desteğiyle Suriye’de önemli olmaya devam edecek."

''ERDOĞAN'IN YENİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DENGELİ POLİTİKA UYGULAMASI BELİRLEYİCİ OLACAK''

Türkiye’de anayasa değişikliği referandumuna da değinen Kedmi, şöyle devam etti: "Türkiye’de yapılan referandum Atatürk’ün demokrasi yoluyla iktidara geldiği süreç gibi. Ama özünde değişen bir şey yok. Türkiye, Türkiye olarak kalıyor. Sadece tek sorun şu olabilir: Yeni cumhurbaşkanının eline mutlak güç geçince nasıl bir denge politikası izleyeceği ve davranacağı önemli. Ama bu başkanlık sistemli ülkeler için de geçerli. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dengeli politika uygulaması çok şeyi belirleyecek."

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