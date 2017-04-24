24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Tepkilerin ardından geri adım attı!

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Fransa’da dün canlı yayında 'Türkiye’nin önündeki seçeneklerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldürülmesi' diyen Philippe Moreau Defarges özür diledi.
Tepkilerin ardından geri adım attı!
Tepkilerin ardından geri adım attı! Tepkilerin ardından geri adım attı! Tepkilerin ardından geri adım attı!

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin kamuoyunda yarattığı tepki üzerine özür diledi.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Defarges, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan halk oylaması hakkında, oylamanın sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak, itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etmişti.

Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor." demişti.

Philippe Moreau Defarges, sözlerinin kamuoyunda tepki toplaması ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nin IFRI nezdindeki girişimleri sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

Defarges, Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir."

Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalına tepki gösteren Türkler, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirmişti.

Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk sosyal medyada bu konuda paylaşımlarda bulunarak, mesajlarıyla Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etmişlerdi.

Çok sayıda vatandaş da Philippe Moreau Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaşmıştı.

Vatandaşlar ayrıca, Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak, özür dilemeye çağırmıştı.

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