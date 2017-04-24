24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması ile ilgili açıklama yaptı.
Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması
Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması Hava Kuvvetleri'nden Kılıçdaroğlu açıklaması

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var."

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