24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit!

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16 Nisan referandumunda yüzde 73 oranıyla tarih yazan Avusturyalı Türklere baskılar hız kazandı.
Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit!
Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit! Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit! Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit!

16 Nisan referandumu öncesi Türk bakanların toplantılarına izin vermeyen Avusturya, elde edilen yüzde 73’lük evet oranıyla tarihi bir şok yaşadı. Sonuçların ardından Türk kökenli vatandaşlara yönelik baskıları artıran ülkede, demokrasi adına kara leke kabul edilecek uygulamalara imza atılmaya hazırlanılıyor. Avusturya Yeşiller Partisi’nden Peter Pliz, referandumda ‘evet’ oylarının önde çıkmasının ardından yurtdışı seçmen listesinin ellerinde olduğunu ve çifte vatandaş olanların inceleneceği açıklaması yaptı.

İSİMLERİ TEK TEK İNCELEYECEĞİZ

Avusturya Devlet Televizyonu ORF aracılığıyla duyurulan haberde ilk olarak Avusturya Yeşiller Partisi’nden Peter Pilz söz alıyor. Türkiye’deki referanduma Avusturya’dan katılıma dikkat çeken Pilz, referandumunda oy kullanan seçmenlerin listesinin bir bölümünü elde ettiklerini ve yetkili makamlara ilettiklerini aktardı. Aynı haberde konuşan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nden (FPÖ) Elmar Podgorschek ise listedeki isimleri tek tek inceleyeceklerini, hem Türkiye hem Avusturya vatandaşı olan Türklerin Avusturya vatandaşlığını derhal iptal edilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

LİSTELERİ ASLAN MI VERDİ

Türk kökenli vatandaşların isim, kimlik numarası, anne ve baba adı, adres gibi tüm detaylarının yer aldığı seçmen listeleri, yalnızca seçime giren AK Parti, CHP, MHP ve HDPli yöneticilerde bulunuyordu. Seçmen listelerinin Pilz’e, aynı partide millet vekilliği yapan ve HDP/PKK’ya yakınlığıyla bilinen Berivan Aslan aracılığıyla ulaştırıldığı iddia ediliyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIK YASAK

Çifte vatandaşlık uygulamasının olmadığı Avusturya’da, doğum sırasında anne veya babadan biri Avusturya vatandaşı olan göçmen kökenli çocuklar için çifte vatandaşlık yasal. Ancak sonradan Avusturya vatandaşı olanların çifte vatandaşlık alması yasak.

YENİŞAFAK

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