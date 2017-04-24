24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Borajet seferlerine ara verdi!

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Bir süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. Borajet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.
Borajet seferlerine ara verdi!
Borajet seferlerine ara verdi! Borajet seferlerine ara verdi! Borajet seferlerine ara verdi!

Borajet'ten yapılan açıklama şöyle: "Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBS Holding bünyesine devredilmesinin ardından yapılmakta olan dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" denildi.

MÜŞTERİLER TELEFONA SARILDI

Gelişme sonrası müşteriler şirketinden internet sitesinde yer alan telefondan çağrı merkezi görevlilerine ulaşamadıklarını belirtiyor. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre ise satışı yapılan 30 bin kadar biletle ilgili mağduriyet oluşmaması için THY ile görüşüldüğü vurgulandı. Açıklamada müşterilerin bu biletleri THY uçuşlarında kullanılabileceği kaydedildi. 

BoraJet uçuşlarının üçüncü havalimanının açılışına kadar yapılmayacağı tahmin ediliyor. 

YÜKLÜ BORCU VAR

Ocak ayında devri yapılan Borajet'in yüklü miktarda borcunun bulunduğu iddia ediliyor. 

ESKİ SAHİBİNE DAVA AÇTILAR

Bu arada SBK Holding'in şirketin eski sabihi Yalçın Ayaslı'ya dava açtığı, icra takibi başlattığı öğrenildi.

PERSONELİN YARISI İŞTEN ÇIKARILIYOR

Şirketin 500-550 civarında personelinin bulunduğu, çalışanların yarıya yakınının işten çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu personelin önemli bir bölümü pilot ve hosteslerden oluşuyor.

BoraJet Teknik AŞ şirketinin ise faaliyetini sürdüreceği öğrenildi. Şirketen konu ile ilgili yapılan açıklamada Bora Teknik A.Ş hizmetlerine kesintisiz olarak devam edecek. Bulunduğu bölgede Emraer ve ATR uçaklarına bakım hizmeti veren şirket yapılacak yatırımlarla servis kapasitesi ve etkinliğini önümüzdeki dönem yeni havaalanı ile geliştirerek devam edecek" denildi. 

HÜRRİYET

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