24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış

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Eğitim-Bir-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, asgari ücretten daha az maaşlara çalıştırılan ve hiçbir sosyal haktan yararlanamayan MEB bünyesindeki binlerce ücretli öğretmenin, kölelik sistemindeki gibi çalıştırıldığını söyledi. 
Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış
Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış Eğitim-Bir-Sen'den sert çıkış

Eğitim-Bir-Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ahmet Aydınsoy, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde düşük ücretlere çalıştırılan "ücretli" öğretmenlerin sorunlarıyla ilgili Habervaktim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ücretli" statüsünde çalıştırılan öğretmenler ile kadrolu öğretmenlerin aldığı maaş arasında bir uçurum olduğunu belirten Aydınsoy, "Ücretli öğretmen maaşları girilen ders saatine göre değişiklik göstermektedir. Bu öğretmenlerin maaşları 900 ila 1200 TL arasında değişmektedir. Kadrolu öğretmenlerimizin aldığı maaşı göz önünde bulundurursak ücretli öğretmenlerimizin asgari ücretten daha az bir ücrete tabi tutulmaları üzücü bir durumdur" dedi. 

İNSANLIK ONURUNA YAKIŞIR BİR ÜCRET...

"Ücretli" öğretmenlerin sosyal haklardan da faydalanamadığını söyleyen Aydınsoy, "Bu öğretmenlerimiz kar tatili, şubat tatili, resmi tatil, yaz gibi günlerde hiçbir ücret alamamaktadır, hiçbir sosyal haktan faydalanamamaktadır, bu öğretmenlerimizin onuru hiçe sayılmaktadır. Ücretli öğretmenlerimiz kölelik sistemiyle çalıştırılmaktadır. Bunun adı kölelik değilse nedir? Bu durumun biran önce düzeltilmesi gerekmektedir. Bu öğretmenlerimize insanlık onuruna yakışır bir ücret ödenmeli. MEB bu genç, dinamik ve fedakar ücretli öğretmenlerimizi daha fazla üzmeden bu sorunu çözmelidir" diye konuştu.     

HER YÖNDEN ADALETSİZLİK

Türkiye'de 85 bin civarında "ücretli" öğretmenin olduğunu açıklayan Aydınsoy, diğer sıkıntılarla ilgili şunları sıraladı: "Ücretli öğretmenlere yarım sigorta yatırılıyor. Kadrolu öğretmenlere her eğitim-öğretim dönemi başında ödenen kırtasiye yardımı, aynı şartlarda çalışan, sınıflarında aynı harcamaları yapan ücretli öğretmenlere ödenmiyor. Özel eğitim okullarında çalışan kadrolu sınıf öğretmenlerine ek ders ücretleri yüzde 25 fazla ödenmekte iken aynı okullarda çalışan ücretli öğretmenlere ödenmiyor. Ücretli öğretmenler gittiği kurumlarda öğretmen olduğunu ispatlayamamakta öğretmen kartı olmadığı için öğretmenler için geçerli olan hiç bir indirimden faydalanamıyor. Ücretli öğretmenler gönüllü nöbet tutmalarına rağmen kadrolu öğretmenlerin aldığı nöbet ücretini alamıyor." 

ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Aydınsoy, öğretmenler arasında yaşanan bu adaletsizliğin biran önce giderilmesi için MEB'e çağrıda bulunarak, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:"Sigorta 30 iş günü olarak yatırılmalıdır. Bazı aylarda yaşanan çok ciddi maaş düşüşüne (bazı aylarda 300 TL maaş alındığı bile olabilmektedir) asgari bir maaş oranı konularak her ay o asgari tutar altında maaş alınması engellenebilir. Eğitim öğretim ödeneği her dönem başında değil de dönemi tamamlayan ücretli öğretmenlere dönem sonunda ödenebilir. MEB'in Suriyeli öğrenciler  için  bulduğu 3000 TL'ye 5 yıl için yapılan öğretmen sözleşmesi  ücretli öğretmenlerle de yapılabilir."

 

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