24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı

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Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Instagram hesabından kandil paylaşımı yaptı. Paylaşımı gören hayranları şaşkınlık yaşadı.
Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı

 Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, tesettürlü fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden 'Dua edin canlar. Çok istiyorum...' sözleriyle dua istedi.

İşte Özçelik'in paylaşımına eklediği not:

Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.  

Akşam

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