24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Trafik sigortasında yeni oyun!

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Trafik sigortasında yeni oyun!
Trafik sigortasında fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan tavan fiyat şirketlerin kârını azaltınca, işin rengi değişti.
Trafik sigortasında yeni oyun! Trafik sigortasında yeni oyun! Trafik sigortasında yeni oyun!

Tavan fiyatı ile kârı azalan sigorta şirketleri önce taksiti kaldırdı şimdi de işi yokuşa sürüyor. Özellikle hasarlı araçlara zorunlu sigorta yapmamak için bahaneler üretiliyor. En sık rastlanan gerekçe ise sistem arızası...

Sigorta şirketleri, yüksek maliyet yarattıkları gerekçesiyle özellikle hasarlı araçlara farklı gerekçelerle trafik sigortası yapmıyor. Kredi kartına taksiti de kaldıran şirketler, çoğu zaman 'Sistemde arıza var' ya da 'Yeni sisteme geçiş aşamasındayız' diyerek vatandaş ve acenteleri mağdur ediyor.

Acenteler; şirketlerin, poliçe yapmak istemediğini, bunun için de türlü gerekçelerle işi yokuşa sürdüğünü belirtirken, "Özellikle hasarlı araçlar için şirketlerden fiyat alamıyoruz. Bu durum, trafikteki sigortasız oranını artıracaktır. Mutlaka bir önlem alınmalı" yorumunu yapıyor.

Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, "Şirketler, ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatı da aşmaya çalışıyor. Poliçe sayısı ciddi oranda düştü. Şirketler resmen sigorta yapmamak için direniyor" dedi. Yeni uygulamayla fiyatların vatandaş lehine oldukça aşağıya çekildiğini ancak sigorta şirketleri açısından ortaya büyük bir maliyet sıkıntısı çıktığını anlatan Demirağ, "Firmalar şu anda resmen poliçe seçiyor. Kendilerine yüksek maliyet yaratacak poliçeleri yapmıyorlar" dedi. Demirağ, bunun acenteleri de ciddi anlamda zora soktuğunun altını çizdi.

TAKSİTİ KALDIRDILAR

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük de poliçe bedellerinin 3-4 taksitten tek çekime dönmesi için sigorta şirketlerinin kendi aralarında anlaştığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Bunun tüketicilerin ödeme gücü açısından mağduriyetler çıkardığının altını çizen Küçük, "Tüketiciye avantaj sağlayalım derken, şu anda mağdur etmiş oluyorlar" dedi.

BAHANESİ ÇOK GEREKÇESİ YOK

Sigorta şirketleri poliçe düzenlememek için birçok bahane öne sürüyor. Bunlardan bazıları şöyle:

-Sistem arızasını öne sürme

-Kredi kartına taksiti kaldırıp tek çekime gitme

-Onaya gönderilen poliçeye onay verilmemesi

-'Sistemlerimiz tavan fiyat uygulaması nedeni ile düzeltiliyor' bahanesi

-Poliçesi düzenlenecek olan araçların fotoğraflarının istenmesi, ehliyet ya da ruhsatları sisteme yükletme yoluyla prosedürün artırılması

-Ek teminatlar verilerek tavan fiyatın aşılması.

TAKVİM

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