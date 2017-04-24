CHP'liler karıştırdı! Erdoğan farketti

23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada ilginç anlar yaşandı. Bir ara CHP sıralarından bazı vekillerin, locaya yönelik 'YSK Başkanı' diye laf atmaları dikkat çekti. Ancak laf attıkları kişinin Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar olduğu ortaya çıktı. CHP'liler Çandar'ı YSK başkanına benzettiler. Erdoğan da gülerek bu durumu çevresindekilere anlattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı.

ERDOĞAN'IN YORUMU GÜLDÜRDÜ

Habertürk'ün haberine göre, CHP sıralarından locaya yönelik 'YSK Başkanı' ifadelerinin ardından Erdoğan'ın yorumu locadakileri güldürdü.

Bir ara CHP sıralarından bazı vekillerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüksek yargı temsilcilerinin bulunduğu locaya yönelik 'YSK Başkanı' diye laf atmaları dikkat çekti. O sırada locada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'LİLER KARIŞTIRDI

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.