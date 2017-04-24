24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Bakan açıkladı! Süre 90 güne çıkıyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların vizesiz kalma süresini 90 güne çıkaracaklarını söyledi.
Bakan açıkladı! Süre 90 güne çıkıyor
Bakan açıkladı! Süre 90 güne çıkıyor Bakan açıkladı! Süre 90 güne çıkıyor Bakan açıkladı! Süre 90 güne çıkıyor

Antalya'da Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve Rus gazeteciler ile dün bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de kalma süreleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

''Ruslar Türkiye'ye vizesiz şekilde gelebilir. Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor, burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını, İnşaallah sağlayacağız. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da beş, altı gence vatandaşlık vereceğiz"

Sputnik

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