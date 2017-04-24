Gaziantepspor'un intihar eden futbolcusu Rajtoral'in Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduğu tespit edildi.
Dokuz yıllık hastalık
Banik Ostrava forması giydiği 2008'de ilk olarak bu hastalığın teşhisi konulduğu, Viktoria Plzen'de top koşturduğu 2014 yılında da kronik yorgunluk sendromu sıkıntısı çektiği belirlendi. Çekya'da son dönemde bir çok önemli sporcunun aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek ve bir diğer tenisçi Nicole Vaidisova ile buz hokeyci Milan Hnilicka'nın bunlardan sadece bir kaçı olduğuna dikkat çekildi.
Kolar'ın ayrılığının etkisi
31 yaşındaki futbolcunun intiharında Gaziantepspor'un bir diğer Çek futbolcusu Daniel Kolar ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmasına da dikkat çekiliyor. 31 yaşındaki Kolar'ın gidişiyle Rajtoral'in Gaziantep'teki yalnızlık hissinin artmış olabileceği vurgulanıyor. Kız arkadaşıyla geçtiğimiz yıl ayrılan Rajtoral, eylül ayında Türkiye'ye gelirken 'Şimdi tek sevgilim Kolar' diye espri yapmıştı.
Kronik Yorgunluk Sendromu nedir?
Modern döneme özgü depresif bir hastalık olduğu belirtiliyor ve en fazla 25-45 yaş arası bireylerde görülüyor. Hastalığa neyin sebep olduğu hala tam olarak bilinmiyor, bu yüzden önlenmesi de zor. Kesin bir sebebi olmadığı gibi tek ve kesin bir tedavisi de yok. Zihinsel kaynaklı, psikolojik kökenli bir hastalık olduğu belirtilen Kronik Yorgunluk Sendromu'nda birçok hastanın tedavi ile düzelen depresyonu ve psikolojik bozuklukları olduğu ifade ediliyor.
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Rajtoral'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!
Gaziantepspor'un intihar eden futbolcusu Rajtoral'in Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduğu tespit edildi.
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