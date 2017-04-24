24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

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93 bin 185 puanı aşan Borsa İstanbul tüm zamanların zirvesini gördü.
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 artarak 92.920,01 puandan başladı. Daha sonra 93 bin 185 puanı aşan Borsa İstanbul tarihi zirveyi gördü. 

Açılışta BIST 100 endeksi 496,08 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 93 bin 185 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,88 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile sigorta oldu.

Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin izleneceğini kaydetti.

Yurt ışında ise Almanya, nisan ayı IFO iş dünyası güven endeksi ve ABD, mart ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, endeksin 92.000 puanın üzerinde kaldığı sürece hedeflerinin 93.398 zirvesi ve 95.000 seviyeleri olacağını, olası geri çekilmelerde ise 91.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

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