24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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HÜDA PAR'dan Kutlu Doğum tepkisi! FETÖ'yle aynı...

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HÜDA PAR'dan Kutlu Doğum tepkisi! FETÖ'yle aynı...
"Kutlu Doğum Haftası FETÖ projesidir" haberine bir tepki de HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.
HÜDA PAR'dan Kutlu Doğum tepkisi! FETÖ'yle aynı... HÜDA PAR'dan Kutlu Doğum tepkisi! FETÖ'yle aynı... HÜDA PAR'dan Kutlu Doğum tepkisi! FETÖ'yle aynı...

Bir gazetenin 'Kutlu Doğum FETÖ projesi' manşetiyle gündeme taşıdığı habere ilk tepki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den gelmişti. Görmez'in ardından bir tepki de özellikle Diyarbakır'da düzenlemiş olduğu ve yüz binlerin katıldığı Kutlu Doğum etkinlikleriyle akıllara kazınan HÜDA PAR'dan geldi. 

Kutlu Doğum Haftası ile ilgili "FETÖ projesi olduğu" iddiaları basında geniş yankı buldu. Ülke TV'de Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu “Arafta Sorular” programına konuk olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kutlu Doğumla ilgili tartışmalarla ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Kutlu Doğum bir FETÖ projesidir' diyenlerin FETÖ'yle aynı amaca hizmet etmiş olacağını söyleyen yapıcıoğlu'nun açıklamalarının ilgili kısmı şöyle:

"MUHAMMED'SİZ İSLAM"

FETÖ'nün amaçlarından bir tanesi 'Muhammed'siz bir İslamı' vatandaşlara kabul ettirmek. Kelime-i şehadetin birinci bölümünü söyleyip ikinci bölümünü perdelemeye çalışmak yani 'Eşhedü enna Muhammeden resullullah' kısmını bir kenara bırakmak. Bu yüzden ona inanmayanların da cennete gideceğini iddia eden bir hareket. FETÖ belki de Muhammed (SAV) unutturmak istiyordu. 

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FETÖ'YLE AYNI AMACA HİZMET ETMİŞ OLURLAR

Bu yönüyle bakarak şöyle diyorum ki 'Kutlu Doğum bir FETÖ projesidir' diyenler farkında olsunlar ya da olmasınlar neticede eğer Hz. Muhammed'in anılmasına, anlaşılmasına, anlatılmasına vesile olan şu kutlu doğumların önüne set çekip onları durdurmaya çalışıyorlarsa, sonuç itibariyle FETÖ'yle aynı amaca hizmet etmiş olurlar. 

KİMSE 20 NİSAN'IN KUTLU BİR GÜN OLDUĞUNU İDDİA ETMİYOR!

Hiç kimse 20 Nisan'ın kutlu bir gün olduğunu bayram olduğunu iddia etmiyor. Fakat bu bir vesiledir. Hz Muhammed'in yaşantısının O'nun davasının O'nun getirdiği vahinin anlatılması için bir vesiledir. Ve her vesileyle O'nun insanlara anlatılması gerekir. 

MAHKUMİYET SEBEPLERİ 'KUTLU DOĞUM ETKİNLİĞİ DÜZENLEMEK'

Yapıcıoğlu, program sonunda içeride FETÖ yargısının mahkum ettiği arkadaşlarının olduğunu belirtip, bu kişilerin mahkumiyet sebebinin ise Kutlu Doğum etkinlikleri düzenlemek olduğunu söyledi. 

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İLK TEPKİ GÖRMEZ'DEN GELMİŞTİ

Kutlu doğumun FETÖ liderinin doğumuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, iddiaları "akıl tutulması" olarak değerlendirmişti. 

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, yaptığı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mütalaasını dikkate alarak Kutlu Doğum Haftası'nın bu şekilde idrak edildiğini belirterek, "Yani bu asla Mevlit Kandiline alternatif bir kandil değil, Mevlit Kandiline alternatif bir gece veya bir hafta değil, bu haftaya alternatif bir hafta değil." demişti.

Prof. Dr. Görmez, bütün bunları bir tarafa bırakarak, bunların hepsine sormadan, hiçbirisiyle konuşmadan, sadece bir köşe yazarının yalan-yanlış bir beyanına dayanarak bu haftanın onlar tarafından icat edildiğini, daha da vahimi, o ihaneti bu topluma yapan insanın doğum gününü kutlamak için bunu kullandıklarını, Diyanet’i de bu yönden emellerine alet ettiklerini iddia etmeyi bir akıl tutulmasıyla, bir idrak tutulmasıyla izah edebileceğini belirterek, bunu kabul etmenin asla mümkün olmayacağını söylemişti.

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