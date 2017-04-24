Taksim'de 1 Mayıs kararı verildi!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları için DİSK Başkanı Kani Beko ile görüştü. Soylu'nun DİSK'in bu talebine olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamasına izin çıkmadı.
GÖZLER İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞMEDE
İlerleyen saatlerde İstanbul Valisi Vasip Şahin'le de bir görüşme gerçekleştirilecek ve o görüşmenin ardından bir açıklama yapılacak.
MEMUR-SEN'İN ETKİNLİĞİ KÜTAHYA'DA
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise bu yıl 1 Mayıs etkinliklerini Kütahya’da yapacaklarını söyledi.