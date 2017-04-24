Sütçüden ByLock çıktı! Savunması şaşırttı

Elazığ'da süt satıcısının ByLock kullandığı ortaya çıktı. İfadesi de oldukça şaşırttı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin 'Bylock ve Tango' kullandığın tespit edilmiş sorusuna zanlı mahkemede, "Süt satıcısı olduğum için kullanmış olabilirim" diye cevap vermesi dikkat çekti.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Faruk M. hakkında karar duruşması yapıldı. Sanık Farum K., mahkeme heyetine 38 sayfalık yazılı savunma vererek hakkındaki suçlamaları ret etti.



Mahkeme heyeti sanığa, terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan 'Bylock' ve 'Tango' görünümlü programları kullandığının belirlendiğini bildirdi.



Bunun üzerine Sanık Faruk M," Süt satıcısı olduğum için kullanmış olabilirim, önceki savunmaları tekrar ediyorum. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi.



Savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti de, sanık hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.